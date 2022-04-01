В Самаре, в Доме журналиста, состоялась встреча редакторов районных СМИ. Коллеги проанализировали ситуацию на рынке медиа, в частности, ситуацию с повышением цен на печать, и способы «выживания» печатных изданий в сложившихся экономических условиях, поделились опытом, наметили планы на перспективу.

Вели встречу секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова и председатель Ассоциации районных и городских печатных СМИ, главный редактор газеты «Рабочая трибуна» Юлия Кобзева.

В обсуждении приняли участие редактора из Нефтегорского, Волжского, Кинель-Черкассого, Хворостянского, Пестравского, Челно-Вешинского, Больше-Черниговского, Кинельского Сергиеского, Похвитстневского, Волжского и Кошкинского районов, а также редактора муниципальных газет из Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного.

В финальной части мероприятия состоялось награждение лауреатов конкурса имени Павла Семеновича Гроссмана. Дипломы призерам вручали Ирина Цветкова и Юлия Кобзева.

Члены Ассоциации районных СМИ поддержали предложение членов жюри конкурса создать совместный ресурс для размещения лучших журналистских материалов, посвященных году культурного наследия. Этим ресурсом должен стать, по их мнению, сайт областного Союза журналистов www.sjrs.ru.