В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) подвели итоги XIII городского конкурса юных журналистов «Тольятти – город молодых».

В состав жюри конкурса «Тольятти – город молодых» вошли преподаватели кафедры «Журналистика» ТГУ, сотрудники молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» и представители городских СМИ. Председатель жюри – доцент кафедры «Журналистика» Марина Орлова.

53 автора, 65 материалов, 7 номинаций и 14 победителей – так можно рассказать о конкурсе 2022 года в цифрах. К тому же в этом году «Тольятти – город молодых» отличился большим количеством телевизионных работ – в оргкомитет поступило 19 видеоматериалов.

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова в видеообращении к юным журналистам отметила, что конкурс «Тольятти – город молодых» давно стал визитной карточкой Тольяттинского госуниверситета:

- В этом году конкурс проходил в 13-й раз. И это число стало счастливым. Конкурс состоялся и стал визитной карточкой ТГУ. Мне очень приятно, что Союз журналистов является партнером такого замечательного конкурса. Благодаря ему школьники и студенты больше узнают о своем городе, изучают историю родного края. Этот конкурс — своеобразная путевка в профессию. Дерзайте, творите! Пусть у вас всегда горят глаза. И пусть впереди будут новые и яркие творческие победы.

В номинации «Наш человек» победителем стал Рустам Ахмаджанов (ученик Школы молодого журналиста ДДЮТ и школы № 23). В его конкурсной работе «Куда приводят мечты» рассказывается о преподавателе по изобразительному искусству, которая вдохновила автора заниматься творчеством. Материал Рустама получил положительный отклик со стороны Николая Ренца – главы г. о. Тольятти. От администрации города ученику был презентован электронный планшет:

– Я, честно говоря, приятно удивлён такой палитре интересов и тем. И более удивлён красивому русскому языку. За это отдельная благодарность педагогам, потому что красиво излагать мысли, красиво говорить – это значит красиво думать, – отметил Николай Ренц. – Что мне кажется важным для журналистской работы? Первое – это здоровье. Говорю вам как врач. Второе – быть глубоко погружённым в тему. Для журналиста важно понимать предмет, уметь о нём толковать и растолковывать его. И третье – мне кажется, журналист должен себя уважать. Уважение – это определяющее чувство для любого человека, которое помогает ему жить и формировать уважение людей к себе. Потому что только уважающий себя человек не сделает поступка, неуважительного по отношению к окружающим.

В номинации «Культурное наследие города» победу одержали представители молодёжного СМИ «К.В.А-медиа Тольятти» Кирилл Штапаков (школа № 58) и Виктория Тургенева (школа № 79). Школьники подготовили материал «Молодёжное обозрение. День города 5–6 июня». Ведущий специалист управления международных и межрегиональных связей администрации г. о. Тольятти Екатерина Ярославцева наградила победителей: вручила им зарядные устройства. Также оба участника получили в подарок беспроводные наушники от ЗАО «ВОЛГАЖИЛСТРОЙ» и Особой экономической зоны Тольятти.

– Для меня большая честь оглашать победителя именно в номинации «Культурное наследие города», потому что эта тема выбрана президентом как приоритетная. Нам поставлена задача популяризировать и сохранять народные традиции, – рассказала Екатерина Ярославцева. – Даже мы в администрации никак не справляемся без вашей молодой силы. И какие бы условия для благоприятного развития туризма мы ни создавали, если не будет с вашей стороны информационной поддержки, мы, наверное, будем испытывать трудности. Мне неловко говорить о том, что это начинающие журналисты, – я могу сказать, что это наши партнёры, наши коллеги, и мы совместно работаем над созданием положительного имиджа города Тольятти.

Лучшей в номинации «Прогулка по городу» была признана работа «Город в лицах» Вероники Смагиной (школа № 21). В материале автор описывает прогулку по улицам Центрального района, особое внимание уделяет Аллее Славы. Поздравительное слово произнес Юрий Сачков, первый заместитель председателя думы г. о. Тольятти, и подарил ученице от думы г. о. Тольятти жёсткий диск на два терабайта.

В номинации «Свершилось!» были отмечены сразу два конкурсных материала – телевизионный и печатный. Победу одержали Таисия Перфильева, Егор Мурзин, Илья Дроздов (медиагруппа «Центр притяжения», школа № 93) с видеоматериалом «Жигулёвская долина – ЭкоПикник» и Анастасия Труханова (Школа молодого журналиста ДДЮТ, гимназия № 38), представившая работу «Реконструкция как стиль жизни. Причём здесь шарики, чай и Бьорндален», опубликованную в учебном издании. Представители школы № 93 получили подарочные сертификаты в магазин электроники от ООО «Тольяттикаучук», а ученица гимназии № 38 – электронный планшет от автомобильного агентства «АВТОСТАТ».

Поздравила победителей председатель оргкомитета конкурса, директор рекламно-имиджевого центра ТГУ, секретарь первичной журналистской организации ТГУ Наталья Ярыгина:

– Спасибо, что вы участвуете в этом конкурсе! Спасибо, что вы продолжаете профессию! Спасибо, что вы учитесь! – обратилась к участникам Наталья Степановна. – Призываю вас обратить внимание на людей с предприятий города – автозавода, химпредприятий – на тех, кто меняет наш город к лучшему.

В номинации «Требует решения» победу одержала Мария Горностаева (школа № 163, г. о. Самара) с материалом «СМИ – „четвёртая власть“ или инструмент власти?». В качестве приза Самарское областное отделение Союза журналистов России предоставило участнице зарядное устройство, сумку-органайзер, экосумку и футболку. Поздравил ученицу редактор информационно-аналитического портала «НЕСЛУХИ.РФ», член жюри конкурса Константин Сурков. Также он передал Марии дополнительный подарок – книгу по журналистике.

В номинации «Будет толк!» жюри отметили телепрограмму «Замечательные дети», подготовленную Ксенией Лищенко, Алексеем Бондаревым, Миланьей Басовой и Полиной Сайгановой (молодёжный медиахолдинг «В центре», Гуманитарный центр интеллектуального развития г. Тольятти). Победители получили пакет с сувенирной продукцией от ТГУ. Поздравила участников Ирина Евдокимова, главный редактор телевизионной редакции молодёжного медиахолдинга «Есть talk!», член жюри конкурса.

В номинации «Гран-при» с серией работ победила Ульяна Колмогорова (Школа молодого журналиста ДДЮТ, школа № 74). Участница становится абсолютным победителем конкурса второй год подряд. В этот раз она подготовила серию работ, посвящённую театральной теме. От ПАО «КуйбышевАзот» Ульяна получила подарочный сертификат в магазин электроники номиналом 20 000 рублей.

– В «КуйбышевАзоте» есть добрая традиция поддерживать творческую молодёжь. Несмотря на то, что журналистика не является нашим основным направлением, мы это делаем. И делаем с надеждой, что талантливые молодые люди останутся в городе, будут работать на благо Тольятти, – в заключение церемонии награждения отметила Татьяна Герасименко, директор по персоналу предприятия «КуйбышевАзот». – Журналистика – это ответственное дело. Нет правильной и неправильной информации, есть только правдивая. И надо ответственно подходить к её донесению. Хочется пожелать всем участником успехов, развития и творческого потенциала.

Ни один участник конкурса не покинул церемонию награждения без подарка. Они были предоставлены партнёрами конкурса «Тольятти – город молодых» и ТГУ. Юрий Лившиц, директор Дома учёных ТГУ, вручил благодарственные письма педагогам и по традиции исполнил для участников песню под аккомпанемент гитары. Кроме того, студенты кафедры «Журналистика» опорного вуза провели викторину, посвящённую современным СМИ. Участники боролись за приз зрительских симпатий – органайзер. Победителем конкурса стала Анастасия Труханова.

Автор: Ксения Дунаева, 2-й курс ТГУ