Новости Союза, Совет ветеранов

ВСПОМНИЛИ ВСЁ!

8 апреля в Центре социального обслуживания Октябрьского района состоялась встреча активистов Совета ветеранов Самарской областного отделения Союза журналистов России  и ветеранов труда  Октябрьского района.

Особенность этой встречи состояла в том, что для журналистов  Октябрьский район всегда было и остается родным.   Именно здесь в начале шестидесятых годов прошлого века   началась стройка Дома печати, который  стал «теплым домом» для ведущих газет того времени – «Волжской коммуны», «Волжской зари» и «Волжского комсомольца». В Октябрьском районе располагался и телецентр.

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Одним словом, поговорить ветеранам было о чем и вспомнить – тоже. Говорили о первостроителе и первом директоре Дома печати Василии Ивановиче Кучинине, кавалере четырех правительственных наград – орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Знак Почета.

благородство

Примечательно, что мероприятие прошло в рамках проекта «Областная общественная  Акция «Благородство».  Ветераны самарской журналистики — активные участники Акции «Благородство», вносят свой вклад в социальные проекты: как волонтеры собирают и дарят книги библиотекам, ведут общественную профориентационную работу среди школьников и студентов, проводят лекции, творческие встречи, в том числе и для пожилых жителей города.

Благодаря Кучинину Дом печати в Куйбышеве вскоре после ввода в эксплуатацию стал  одним из ведущих  полиграфических предприятий  Поволжья. Здесь печатали все центральные газеты, а также легендарные «Литературную газету» и «АиФ» для Куйбышевской, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей. Суточный тираж доходил до четырех миллионов экземпляров! Своим Домом печати гордились не только полторы тысячи рабочих предприятия, но и весь Октябрьский район.

– Я была и остаюсь активной читательницей, в моей домашней библиотеке немало книг, выпущенных Куйбышевским  Домом печати,- говорит активистка Центра социального обслуживания Октябрьского района   Валентина Петровна Шахтарова. – Спасибо ветеранам самарской журналистики, что напомнили мне и моим  подругам о славной истории Самарского Дома печати и вкладе самарских журналистов в создание летописи знаменательных дел нашего города.

Культорганизатор  Центра социального обслуживания Татьяна Олеговна Федосеева также поблагодарила  ветеранов самарской журналистики за встречу и  высказала надежду на новые интересные  беседы.

Автор ­– Александр ЛАВРИК, председатель Совета ветеранов Самарского областного  отделения Союза журналистов России.