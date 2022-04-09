10 апреля компании «ЛАДА-МЕДИА» исполняется 32 года. Поздравила тольяттинских коллег с днем рождения компании Ирина Владимировна Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР:

Генеральному директору ООО «ЛАДА-МЕДИА» И.В. Денисовой.

Дорогая Ирина Викторовна!

От всей души поздравляю Вас и Ваших коллег с днем рождения телеканала ВАЗ ТВ и компании «ЛАДА-МЕДИА»!

32 – прекрасная дата! Наша любимая и родная компания стала совсем взрослой, обзавелась верными друзьями – абонентами, телезрителями, деловыми партнерами.

Мы любим вас за интересные проекты, актуальность и смелые идеи. С огромным интересом смотрим ваши программы: «Новости Тольятти», «Обозреватель», «Тольятти Культурный», «Тольятти Православный» и многие другие. Восхищаемся вашим умением вовлекать зрителей в решение важных для города вопросов. Один из примеров тому – конкурс «Свой взгляд», который уже несколько лет вы успешно ведете.

Здесь работают профессионалы и оптимисты: Наталья Корсакова, руководитель проекта, автор программы «Тольятти Культурный», Ольга Кирюшкина, начальник отдела маркетинга и PR, Яна Левина, главный редактор, Юлия Шевцова, заместитель главного редактора, и многие, многие другие. Талантливые труженики ТК «ВАЗ ТВ» и «ЛАДА-МЕДИА» делают жизнь ярче, интересней.

Хочется сказать слова благодарности лично Вам, Ирина Викторовна, опытному капитану этой большой команды, и всем сотрудникам вашего дружного коллектива.

Желаю не останавливаться на достигнутом!

Новых профессиональных вершин!

32 – возраст свершений!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР