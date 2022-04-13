В театре «Колесо» состоялось первое заседание Попечительского совета

В драматическом театре «Колесо» им. Г. Б. Дроздова состоялось первое в этом году заседание Попечительского совета. В мероприятии приняли участие депутаты областного и городского парламентов, представители тольяттинских промышленных предприятий, руководители региональных общественных организаций в сфере культуры. Председателем Попечительского совета в ходе открытого голосования был единогласно избран глава Тольятти Николай Ренц. В состав Попечительского совета также вошла Ирина Цветкова, заслуженный работник культуры РФ, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области.

С творческими планами театра участников заседания познакомила художественный руководитель «Колеса» Наталья Дроздова. Народная артистка России напомнила, что следующий сезон станет для драматического театра юбилейным — 35-м по счету. И по случаю предстоящего юбилея уже в этом году публику ждет череда новых ярких и самобытных постановок.

Одной из флагманских премьер в «Колесе» называют спектакль «Татищев. Сказание о звере мамонте». Постановка приурочена к 285-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти и поддержана городской администрацией в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти». Пьесу об основателе нашего города Василии Татищеве специально для «Колеса» написал самарский драматург Александр Игнашов. Режиссером спектакля выступит один из первых учеников Глеба Борисовича Дроздова, заслуженный артист России Вадим Романов, а главную роль сыграет ведущий артист театра Андрей Амшинский. Работа над постановкой «Татищев. Сказание о звере мамонте» началась в 2021 году, а в ее основу легли исторические документы.

– В театрах нашей страны еще не было спектаклей, посвященных судьбе Василия Татищева. Я выделяю эту постановку как флагманскую. Потому что Татищев – это история, а сам спектакль наполнен живыми характерами, живыми людьми, со своими стремлениями, волнениями и переживаниями, – подчеркнула Наталья Дроздова.

– Каждая постановка в театре «Колесо» – это событие для Тольятти и для всего культурного сообщества нашей области. – Отмечает Ирина Цветкова, – И то, что берется историческая тема, безусловно, вызывает огромный интерес. Хочется пожелать коллективу театра в необычайного вдохновения!

Наряду с премьерными спектаклями для взрослых и детей репертуар «Колеса» в предстоящем юбилейном сезоне пополнят постановки из золотого фонда театра.

В состав попечительского совета ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова вошли: председатель Совета Николай Ренц — глава городского округа Тольятти; Екатерина Кузьмичёва, депутат Самарской губернской думы; Константин Рачин — член Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»; Дмитрий Микель — проректор по внешним связям Тольяттинского государственного университета, депутат думы г. о. Тольятти; Марк Левянт — народный артист России, председатель Самарской организации Союза композиторов России; Ирина Цветкова — заслуженный работник культуры России, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, Самарского областного отделения Союза журналистов России; Василий Воронской — предприниматель, владелец Гостиничного комплекса «Парк отель»; Секретарь Совета Вячеслав Трунов — директор ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова.

Творчество коллектива театра «Колесо» находится в поле зрения средств массовой информации. Информационную поддержку на протяжение многих лет оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России. В «Свежей газете. Культуре», учредителем которой является областной Союза журналистов, выходят публикации о новых спектаклях театра.