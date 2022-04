Читайте новый номер «Свежей газеты. Культуры»

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры»

Виктор Долонько, главный редактор:

- Две недели, прошедшие с выхода мартовского номера «Свежей», завершились на грустной для ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ноте. Перенесенный с октября гала-концерт XXI Фестиваля имени Аллы Шелест показался ему похожим на прощание с фестивалем, на котором почти три десятилетия держался интерес самарцев к классическому балету («Прощание (?) с фестивалем»).

***

Событий случилось немного. Основные эмоции накопили на ожидании того, что ждет нас во второй половине апреля – в мае. Читайте «Самарские премьеры». Особо стоит выделить «сНежное шоу Славы Полунина» в театре оперы и балета, «Волжские театральные сезоны», новокуйбышевский театральный «ПоМост», концерт, посвященный памяти Василия Белякова, в «Консерватории» и Make It Till You Fake It в галерее «Виктория».

Но безусловный лидер по числу событий – Самарский художественный музей, отвечающий свое 85 летие и 125-летие своей коллекции. Главная выставка – «Окольцованные Самарской Лукой», на которой представлены пейзажи самарских художников конца XIX – начала XXI века (спойлер – к открытию музей подготовил роскошный альбом!). А кроме того – выставка советских художников из коллекции Натальи и Валерия Лотиных («И снова весна» Светланы ШАТУНОВОЙ) и персональная выставка самарского живописца Юрия Скачкова («Весна на Солнечной» Татьяны ПЕТРОВОЙ).

***

К ожиданиям чуть более отдаленным, но, безусловно, позитивным следует отнести VIII Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений «София», в котором принимает участие Самарская область («Андрей Кислов: «Село – источник традиционной отечественной культуры») и победу 29 самарских проектов в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив («При поддержке Президентского фонда»).

***

Что же значительного, на наш взгляд, произошло в минувшие две недели. Концерт вокальной музыки Сергея Слонимского к 90-летию со дня его рождения с участием студентов и преподавателей СГИК и солистов САТОБ («Приношение Композитору» Ольги КРИШТАЛЮК). Вручение Сызрани неординарного знамени («Литературный город России» Елены МОЧАЛОВОЙ). Заседание рабочей группы направления «Культура» Государственного совета России («Дмитрий Азаров: «Сегодня с обновленной силой должны звучать темы патриотизма, гражданственности, единства многонационального народа России»).

Кроме того авторы «Свежей» побывали на концерте абонемента «Современное дирижерское искусство» в Самарской филармонии («Праздничный концерт ко дню…» Дмитрия ДЯТЛОВА); премьерах в тольяттинском Молодежном драматическом театре («Грустный веселый холостяк» и «Демократия и вольности для детей» Александра ТИХОНОВА); выставках в галерее «Виктория» («После фотографии уйти в лес» Ильи САМОРУКОВА) и Тольяттинском краеведческом музее («Вечная сущность вещей» Инны БУЛАЯ).

Из других материалов выделю культурологическое эссе Леонида НЕМЦЕВА «Прелесть и пасть, или На что упала роза», в котором автор «оттолкнулся» от шедевра Жана Кокто «Красавица и чудовище» 1946 года.

Игорь ВОЩИНИН продолжает свой непрерывающийся монолог о джазе рассказом о создателе направления «джаз-мануш» Джанго Ренхардте – «Ромалэ свинг, чавела!»

А новый автор газеты – кинообозреватель и «аналитик кинопроката» Никита НИКИТИН – в рубрике «Смотрим вместе» представляет фильм Евгения Григорьева «Подельники».

«Свежая газета» продолжает публикацию материалов к Году культурного наследия народов России. Новый материал – «Мастер Лозы» Аркадия СОЛАРЕВА.

***

На полосах «Культура и Слово» – аналитическая статья Сергея ГОЛУБКОВА «Из калейдоскопа мимолетных событий проступает эпоха», поводом к написанию которой стала своеобразная историко-культурная летопись Сергея Чупринина «оттепель»; рецензия Константина ПОЗДНЯКОВА на только что полученную из типографии книгу «Василий Калужнин. Книга о художнике» о напрочь забытом талантливом петербуржском живописцее.

Главный герой эссе «Я знаю, что вы сделаете прошлым летом» Германа ДЬЯКОНОВА из цикла «Книги имеют свою судьбу» на этот раз – Умберто Эко.

Экскурсовод по лабиринтам русского языка Татьяна РОМАНОВА назвала очередную свою колонку – «Реноминация».

Ну, и, конечно, «Книжная полка» с закрепившейся на ней уголком новинок издательского дома «Бахрах-М».

***

Часть номера по традиции отдана материалам к юбилеям деятелей культуры и институций. Продолжаем отмечать 90-летие Андрея Тарковского («В поисках души» Валерия БОНДАРЕНКО).

Новый материал Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА посвящен 85-летию Беллы Ахмадулиной («Юбилей как промельк»).

К 75-летию со дня рождения Вячеслава Гвоздкова – интервью Ксении ГАРАНИНОЙ с художественным руководителем Самарского академического театра драмы («Валерий Гришко: «Вячеслав Гвоздков проповедовал культ свободного человека»).

К 100-летию Приволжского народного театра – очерк Ольги ГОРОДЕЦКОЙ «100 лет под взглядом Мельпомены».

***

Исторические полосы газеты отданы архитектурному эссе Армена АРУТЮНОВА «Фантомная архитектура Волги» и Аркадию СОЛАРЕВУ, разыскавшему среди наших земляков «Почетного гражданина Парижа». Здесь же – продолжение литературного расследования Владимира КИРИЛЕНКО «Не могу уважать Вас за Вашу постоянную двуличность…»

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – Гавриил Давыдович Линдов, «о котором все слышали, но мало кто знает».

***

И, наконец, наши эссеисты и авторы социокультурных текстов.

Зоя КОБОЗЕВА разбиралась с тем, что там – «По ту сторону зеркала».

Вадим РЯБИКОВ в своем исследовании «Культура и Поток» добрался до «Эпохи турбулентности».

Аркадий СОЛАРЕВ требует: «Верните региону первый орден!»

А Герман ДЬЯКОНОВ исследует «два лица власти»: «Гражданин и гражданин начальник», ищет ответ на важнейший вопрос современности: «Мы с тобой одной крови?» и советует «Подружись с парадоксами, Гений».

***

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

***

