В Доме журналиста открылась выставка Владимира Привалова

26 апреля, в Самаре, в Доме журналиста, открылась персональная выставка Владимира Привалова «От Мусорки до Норвегии». На выставке представлено 30 художественных работ, главным и единственным персонажем которых является природа.

Выставка организована при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России, Фотообъединения СОО СЖР.

Владимир Дмитриевич Привалов – член Союза фотохудожников России, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, фотопутешественник — натуралист. По профессии – инженер-электрик, выпускник Куйбышевского Политехнического института, кандидат технических наук. Приверженец классической фотографии.

Фотоискусством занимается со студенческих лет. Сейчас Владимиру Привалову 80 лет. Домашний фотоархив Владимира Привалова насчитывает более 50 000 напечатанных снимков.

В экспозиции в Доме журналиста представлены видовая, макро- фотография; объекты живой и неживой природы; пейзажи, снятые во время поездок по России, Норвегии, Грузии; Крым, Пермский край, Волгоградская, Архангельская области, Самарская губерния, и место, где прошло детство фотохудожника, село Мусорка.

У художника свой неповторимый стиль – удивительная цветопередача, глубина, гармония и… отсутствие в кадре человека. Человек – как зритель, созерцатель, осторожный гость в царстве природы. А вот природа – главный Бог, непревзойденный Создатель совершенного.

«Снимать то, что уже создано самой природой, – справедливо ли это? – рассуждает Владимир Привалов, – Не сродни ли это репродукциям полотен знаменитых живописцев или открыткам с видами архитектурных шедевров: безупречные формы, невероятно гармоничная гамма цветов. Никаких ограничений и запретов! Снимай в любое время года, при любой погоде и с любым настроением.

Но мелкие проблемы имеются – пока нет средств, позволяющих перенести всё совершенство и гармонию природы из точки А в точку Б ни на холст, ни в объёмной форме, ни на фотографии. И отличие от натуры – в живописи ли, в фотоискусстве, в пластике – везде бесконечно великое. Понятие похожести совершенно неприемлемо».

«Что же есть фотография и живописное полотно, которые мы считаем столь схожими с натурой? – задается вопросом фотохудожник, – Это знаки! В этом и ограниченность и сила произведений искусства. Речка, солнышко, золотой песок. Нам легко и просто. Мы расслаблены. Вспоминаем всё беззаботное и радостное. Изображение могучего дуба, непременно, ассоциируется с чем-то надёжным, могучим, устойчивым. Былинки, травинки, камушки с несколько другой стороны подтверждают гармонию и совершенство форм природы. Именно отображение бесконечного разнообразия природы даёт нам возможность пережить радость и грусть, задумчивость и надежду».

Выставка фотографий «От Мусорки до Норвегии» будет работать с 26 апреля до 30 мая.

Вход свободный. Время работы в будние дня: с 10.00 до 17.30.

Выходные: суббота, воскресенье.

Тел. контакта для справок: 8(846) 332-02-72, 332-57-94.