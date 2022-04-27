Прими участие в вебинаре: ««Методы фактчекинга. Как распознать фейк»

Уважаемые коллеги! Союз журналистов России начинает серию бесплатных вебинаров для журналистов, представителей СМИ и сотрудников пресс-служб. Приглашаем принять участие в вебинаре!

Первый вебинар на площадке Zoom пройдет 28 апреля 2022 г. в 15.00 ч. по мск.

Тема: «Методы фактчекинга. Как распознать фейк»

Ведущий – Артем Буфтяк, редактор центра инновационной журналистики МИА «Россия сегодня».

Открыта предварительная регистрация по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/82565162818?pwd=QmxYZEVueFJWMmhPMjRHaDY1UGJOZz09

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.

Ждем вас на вебинаре!

Тел. для справок: +7 (495) 637-23-95

Мероприятие проходит в партнерстве с Союзом журналистов Подмосковья. Информационную поддержку мероприятию оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.