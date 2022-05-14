14 мая в Красноармейском районе на территории восстанавливаемой Александров-Чагринской обители начинается молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском». Фестиваль способствует возрождению духовных традиций и развитию творчества среди молодежи.

Организаторы фестиваля: Епархиальный паломнический духовно-просветительский центр имени св. прав. Александра Чагринского РО «Кинельская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Соорганизаторы: Администрация Красноармейского района, АНО Центр социально-значимых проектов «Потенциал», Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В программе праздника – выступление молодых исполнителей современной и духовной песни. Специальные гости: Маргарита Ермолович – мастерица игры на уникальных инструментах (погружает в уникальное звучание крыловидных гуслей, флейты и неземного голоса), мультижанровая исполнительница, лауреат международных конкурсов Надежда Сорокина и многие другие.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по колокольному звону, рисованию сирени и пейзажей обители, вышиванию лентами, плетению лозы, росписи сувениров, владению саблей, варка варенья из душистой сирени. Желающие смогут проконсультироваться у православного психолога.

– Фестиваль «Сиреневые звоны» – очень важный проект для Самарской губернии. Он восстанавливает добрую традицию просвещения молодежи и открывает новые таланты.– Считает почетный гость фестиваля Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета Министерства культуры Самарской области. – На фестиваль приезжают представители различных творческих организаций, СМИ, студенты, школьники. Отрадно участвовать в благом деле.

ПРОГРАММА:

10.00 – 11.00 – экскурсия по монастырю.

11:00 – 12:30 – концерт молодых исполнителей.

12.30 – 15.00 – мастер-классы, чаепитие.

Гости смогут отведать монастырское сиреневое варенье и чагринский чай.

Как добраться?

Доехать до монастыря можно и на личном транспорте по адресу: Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, Покровский Александров-Чагринский монастырь.

Координаты:

52.687758, 49.835163

Посмотреть на Яндекс-карте: https://yandex.ru/maps/-/CCUFm-R0~A

Ориентир:

Самарская область, Красноармейский р-н, пос. Кировский

+7 (987) 904-42-95

https://vk.link/sirenfest

КОНТАКТЫ

Телефон:+7 987 95 07 333 Сестра Вера (Ирина Фан-Юнг); +7 987 98 22 675 Сестра Любовь

Пресс-служба Самарского областного отделения Союз журналистов: Елена Абкина – 8-917-159-00-20, 8(846) 332-68-39. spress@samtelecom.ru

ИСТОРИЯ ЧАГРИНСКОГО МОНАСТЫРЯ

В 1885г. был учрежден Чагринский Покровский монастырь, где и совершал своё служение св. прав. Александр Чагринский, чтимый святой Самарской земли, который вел значимую просветительскую деятельность, в том числе среди молодёжи. До 1000 паломников в день нередко приходили в Чагринскую обитель.

В летописях сохранилось описание монастыря, утопающего в душистой сирени. По сей день та самая сирень цветет на землях монастыря и ведется работа по воссозданию монастырского сада.

В 1920г. Покровский Чагринский монастырь был закрыт и позже полностью разрушен.

В 2016г. году с благословения Епископа Кинельского и Безенчукского Софрония началось восстановление Чагринского монастыря трудами игумена Петра (Луканова).

Покровский Александров-Чагринский женский монастырь в планах — это восстановленная духовная жизнь обители с возможностью ведения просветительской деятельности, в том числе среди молодёжи, молодёжный антикризисный центр, молитвенная тропка в сиреневом саду для паломников и своё монастырское хозяйство.

В 2021 году Фестиваль «Сиреневые звоны» был посвящен 170-летию Самарской губернии, в нем участвовало более 40 организаций региона, фестиваль освещали региональные СМИ.