«Сиреневые звоны в Чагринском» — фестиваль для души

В Красноармейском районе, на территории восстанавливаемой Александров-Чагринской обители, прошел молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском».

Фестиваль открывает новые таланты, восстанавливает добрую традицию просвещения молодежи. Каждый год на фестиваль приезжают представители различных творческих организаций, студенты, школьники, журналисты. «Сиреневые звоны» вдохновляют художников, фотографов, поэтов.

Красоту и душу фестиваля сумел раскрыть в своих фотографиях самарский Олег Кирюшкин, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.