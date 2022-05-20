Новости Союза

Изменилась дата проведения Фестиваля «Пресса-2022″!

символика Фестиваль прессыУважаемые коллеги! Проведение Фестиваля «Пресса-2022″  перенесено на 4 июня 2022 года. 

Напоминаем, что  Фестиваль «Пресса-2022» пройдет в Самаре  на территории Струковского сада. Главная тема – «Год культурного наследия народов России».

Организаторы Фестиваля: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация г.о. Самара.

Свои заявки на участие в Фестивале подали порядка тридцати СМИ. На данный момент идет подготовка к Фестивалю.

Участникам необходимо прислать в оргкомитет:

  • сценарные планы,
  • список аппаратуры (с указанием мощностей) и оборудования,
  • список партнеров,
  • список автотранспорта.

Информация принимается  по электронной почте: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru.

Адрес оргкомитета Фестиваля: г. Самара, улица Самарская, д.179, Дом журналиста, Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Телефоны контактов:  8(846) 333-65-48, 332-68-39.