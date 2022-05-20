Изменилась дата проведения Фестиваля «Пресса-2022″!

Уважаемые коллеги! Проведение Фестиваля «Пресса-2022″ перенесено на 4 июня 2022 года.

Напоминаем, что Фестиваль «Пресса-2022» пройдет в Самаре на территории Струковского сада. Главная тема – «Год культурного наследия народов России».

Организаторы Фестиваля: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация г.о. Самара.

Свои заявки на участие в Фестивале подали порядка тридцати СМИ. На данный момент идет подготовка к Фестивалю.

Участникам необходимо прислать в оргкомитет:

сценарные планы,

список аппаратуры (с указанием мощностей) и оборудования,

список партнеров,

список автотранспорта.

Информация принимается по электронной почте: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru.

Адрес оргкомитета Фестиваля: г. Самара, улица Самарская, д.179, Дом журналиста, Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Телефоны контактов: 8(846) 333-65-48, 332-68-39.