Представители районных СМИ посетили Академию святителя Алексия

19 мая 2022 года в Тольятти состоялся пресс-тур по Академии Святителя Алексия, организатором которого выступили Самарское областное отделение Союза журналистов России и Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Вуз посетили представители районных и городских СМИ.

Журналистам показали помещения и пространства академии. Гости побывали в храме Трёх Святителей, который является духовным сердцем вуза. Об особенностях архитектуры, внутреннего убранства храма рассказала выпускница Академии, преподаватель кафедры филологии Алина Шорыгина.

Также гости побывали в великолепном атриуме, который является жемчужиной вуза. «А здесь можно снимать фильм о Гарри Поттере», — так журналисты отозвались о научной библиотеке Академии. Рассказали о фонде библиотеки и показали ценнейшие и уникальные экспонаты — книги 19 века.

В замечательном бальном зале гости погрузились в атмосферу XIX века. Журналистов не оставил равнодушным музей Академии, а в выставочном центре представители СМИ первыми увидели персональную выставку Александра Баканова, открытие которой состоялось вечером этого же дня.

Также гости побывали в одной из аудиторий. Им показали аудиторию Александра III, где проходило открытое занятие в рамках конкурса профессионального мастерства среди педагогов системы непрерывного образования.

Впечатлил журналистов и Большой концертный зал. Многие были удивлены, что в вузе есть такое красивое и оснащенное по последнему слову техники филармоническое пространство!

Вот что сказала журналистам в интервью председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова: «Поволжская Академия Святителя Алексия занимает центральное место в духовной и культурной жизни губернии. И мне очень приятно, что у областного Союза журналистов сложились партнерские отношения с Академией. Мы являемся соорганизаторами потрясающего конкурса для будущих журналистов, который так и называется «Мы — будущее России!». Задача журналистов была самим посмотреть, что здесь и как, и, конечно, рассказать об этом жителям губернии. Это уникальное учебное заведение. Я думаю, что говорить об этом можно много, но лучше приехать и увидеть все своими глазами».

Обширная экскурсия по Академии сопровождалась рассказом о вузе, его приоритетах, направлениях подготовки, культурно-просветительской деятельности. Журналисты традиционно задавали много вопросов: кто может поступить в вуз, могут ли обучаться иногородние студенты, есть ли бюджетные места? На все эти вопросы ответила первый проректор Академии Ольга Лышова.

Далее состоялась встреча журналистов с ректором Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского протоиереем Димитрием Лескиным. В неформальной обстановке за чашкой чая состоялась душевная беседа. Говорили об ответственности журналистов в сегодняшней непростой ситуации. А также о планах развития вуза. Отец Димитрий с удовольствием ответил на все вопросы журналистов.

Отвечая на один из вопросов ректор Академии Святителя Алексия Димитрий Лескин сказал: «Для меня очень важно было, создавая наш Поволжский православный институт, сделать всё, чтобы образ православия, образ Святой Руси, образ красоты, величия нашей русской культуры здесь чувствовался в зодчестве, в картинах, в оформлении аудиторий. На человека это впечатление красоты обязательно воздействует. Воздействует хорошо, воздействует правильно».

Журналисты поделились своими впечатлениями

Юлия Кобзева, председатель Ассоциации муниципальных СМИ Самарской области: «Поражает всё. Вы знаете, то великолепие, которое с такой любовью создано для обучения студентов, оно говорит об очень вдумчивом подходе буквально на каждом этапе возведения Академии. От проекта до конечного результата. Для чего создано такое здание? Чтобы воспитать и выпустить квалифицированные кадры, ориентированные, прежде всего, на образование».

Для справки.

Поволжская академия образования и искусств (Поволжский православный институт) имени Святителя Алексия Московского – это уникальное высшее учебное заведение, которое уже несколько лет развивается в Тольятти – Ставрополе-на-Волге по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при непосредственной поддержке Правительства Самарской области. Основана в 2013 году. Является завершающим звеном в системе непрерывного гуманитарного образования: Православная классическая гимназия – Гуманитарный колледж – Академия Святителя Алексия.

Такой вуз первый в Приволжском Федеральном округе и третий в России. Наши студенты имеют редкую возможность получить светское образование, в котором сочетаются социальное, гуманитарное и теологическое направления обучения.

Академия привлекательна не только высоким уровнем преподавания, но и востребованными специальностями и программами международного сотрудничества. Образование в лучших российских традициях в нашем вузе органично сочетается с использованием мультимедийных технологий обучения и насыщенной студенческой жизнью. Имеются бюджетные места.

Важнейшая задача – подготовка специалистов для систем образования и культуры Самарской области и всего Приволжского федерального округа, а, в первую очередь, для города Тольятти (Ставрополя-на-Волге). В связи с очевидным дефицитом преподавателей в региональной системе образования (а это, к сожалению, общероссийская тревожная тенденция), Академия призвана как можно активнее включиться в процесс подготовки квалифицированных, компетентных, а самое главное, имеющих еще и нравственное, духовное, воспитательное содержание преподавателей самых разных направлений: от детского сада до колледжа и вуза. Председатель Попечительского совета Академии, губернатор Самарской области Д.И. Азаров, ставит перед вузом эту задачу. Глубокая проработка вопроса ведется Академией вместе с министерством образования и науки и министерством культуры Самарской области.

Академия реализует 13 программ направлений подготовки. Бакалавриат: начальное, историческое образование, изобразительное искусство, информатика и информационные технологии, математическое, музыкальное, экономическое образование, филология. Магистратура: историко-обществоведческое образование. Языковое и литературное образование в контексте мировой и национальной культур. Практическая педагогика и психология. Инжиниринг развивающей среды.

По материалам пресс-службы Поволжской православной академии.