Приглашение на выставку «Души цвета покажем»!

Благотворительный фонд “Источник Веры” 1 июня 2022 организует творческую выставку “Души Цвета Покажем”, приуроченную к дню защиты детей. Выставка проводится при поддержке Минэкономразвития Самарской области, Фонда президентских грантов, в рамках реализации проектов “Творческая арт-терапия для детей с ОВЗ 12 +” и “Души Цвета Покажем”. Информационную поддержку мероприятию оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Цель мероприятия: познакомить общество с творчеством детей с ограниченными возможностями здоровья, вывести ребенка-инвалида из изоляции домашних стен.

В программе мероприятия: поздравления от представителей государственных и общественных организаций, творческая экспозиция картин “Души Цвета Покажем”, выступления творческих коллективов г.о. Самары.

В приглашенных гостях министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, глава г.о. Самара Елена Лапушкина, председатель Думы г.о. Самара А.П. Дегтев, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, Глава Ленинского района Елена Бондаренко, руководитель Управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области В.И.Качелин и другие представители государственных структур.

На празднике планируется выставка картин детей с ОВЗ. Вы можете приобрести картины за любое пожертвование и помочь нам в создании творческого арт-центра “Души Цвета Покажем”.

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в мероприятии и оказать поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья!

Место проведения мероприятия: Самарский областной художественный музей, Куйбышева, 92.

Дата и время: 1 июня 2022 в 13.00.