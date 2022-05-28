Фотографы + художники = «Перекрёстки»

В Самаре, в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России, открылась выставка «Перекрестки». Вниманию посетителей представлено творчество самарских художников, фотографов, скульпторов (в общей сложности 44-х авторов).

«Перекрестки» — совместный проект творческих союзов. Его организаторами являются Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Союза художников России, Фотообъединение областного Союза журналистов.

Выставка «Перекрестки» – своеобразный творческий батл портретистов, отважившихся сопоставить разные виды искусств в изображении человека.

Искусство фотографии представили члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Николай Федорин, Юрий Стрелец, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Владимир Иванов, Людмила Грибцова, Марина Кейлина, Павел Куприянов, Наталия Шинкевич, Олег Кирюшкин, Екатерина Афанасьева, Елена Фомина; все они – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, участники различных фотоконкурсов.

В числе авторов художественных произведений такие художники как Рудольф Баранов, Вадим Сушко, Евгений Горовых, Вячеслав Бакумов, Леонид Шерешевский и другие.

Адрес: г.Самара, ул. Молодогвардейская, дом. 209, выставочный зал СРО Союза художников России.

Выставка будет работать с 26 мая по 10 июня. Вход свободный.

Время работы: с понедельника по пятницу – с 10.00 до 19.00, суббота – с 12.00 до 17.00.

Выходной – воскресенье.

Фоторепортаж в группе «Союз журналистов- Самара» в ВК: https://vk.com/sjrs63?z=photo-211638758_457239157%2Fwall-211638758_58

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