Вебинар «Современная технология визуализации контента»

Уважаемые коллеги!

Союз журналистов России на базе учебного центра CЖР продолжает серию бесплатных вебинаров для журналистов, представителей СМИ и сотрудников пресс-служб.

Наша очередная встреча пройдет 31 мая 2022 г. в 15.00.

Поговорим мы о «Современной технологии визуализации контента». Разберём, как своими силами снять видео так, чтобы понравилось телевизионщикам, какие ещё материалы ждут от пресс-служб редакции и как их передать.

Бонус для телевизионщиков: посмотрим, какие современные технологии визуализации контента используют большие телеканалы, и подумаем, как их упростить, чтобы не испугаться бюджета.

Ведущий вебинара – Станислав Разумов, тележурналист, режиссёр, продюсер

ВНИМАНИЕ!!! Вебинар пройдет на площадке Pruffme

Ссылка для входа для участия в вебинаре:

https://pruffme.com/landing/u2724464/tmp1653474562

Предварительная регистрация не нужна. Загружать программу не нужно. Просто за 5 минут до начала вебинара пройдите по указанной ссылке.

Ждем вас!