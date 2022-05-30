Вебинар «Современная технология визуализации контента»

Уважаемые коллеги!
Союз журналистов России на базе учебного центра CЖР продолжает серию бесплатных вебинаров для журналистов, представителей СМИ и сотрудников пресс-служб.
Наша очередная встреча пройдет 31 мая 2022 г. в 15.00.
Поговорим мы о «Современной технологии визуализации контента». Разберём, как своими силами снять видео так, чтобы понравилось телевизионщикам, какие ещё материалы ждут от пресс-служб редакции и как их передать.
Бонус для телевизионщиков: посмотрим, какие современные технологии визуализации контента используют большие телеканалы, и подумаем, как их упростить, чтобы не испугаться бюджета.
Ведущий вебинара – Станислав Разумов, тележурналист, режиссёр, продюсер
ВНИМАНИЕ!!! Вебинар пройдет на площадке Pruffme
Ссылка для входа для участия в вебинаре:
https://pruffme.com/landing/u2724464/tmp1653474562
Предварительная регистрация не нужна. Загружать программу не нужно. Просто за 5 минут до начала вебинара пройдите по указанной ссылке.
Ждем вас!