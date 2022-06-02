Встречаемся на Фестивале!

4 июня в Самаре пройдет XXVII Фестиваль журналистики – «Пресса-2022». Праздник СМИ состоится на территории Струковского сада.

Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации Самары и Самарской области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками Фестиваля также станут ведомственные, студенческие издания, пресс-службы.

В качестве почетных гостей приглашены губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава г.о. Самары Елена Лапушкина.

Фестиваль прессы – долгожданное событие для всех жителей и гостей Самары. Каждый год в Фестивале принимают участие порядка 30 СМИ.

Важно отметить, что у каждого Фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя изюминка. Так, в 2002 году на Фестивале прессы в Струковском саду был установлен памятный камень и заложена капсула с «Обращением к потомкам», журналистам 2057 года.

В 2003 году на Фестивале прессы можно было встретить исторических персонажей, живших в Самаре. Идея исторического экскурса пришлась по душе многим жителям и гостям города.

В 2004 году главным событием Фестиваля прессы стала презентация долгожданной газеты Ассоциации творческих союзов «Струковский Сад», которая впоследствии стала называться «Свежая газета. Культура».

В 2017 году Фестиваль носил «футбольный» акцент и был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, в 2018 году — 100-летию областному Союзу журналистов, в 2019 году — Году театра в России.

В этом году Фестиваль будет посвящен Году культурного наследия народов России. На Фестивале будут работать более 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижной «Лаборатории безопасности», мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники, розыгрыш призов и многое другое.

Открытие в 11:00 на главной сцене.

Приглашаем жителей и гостей Самары на Фестиваль «Пресса — 2022»!