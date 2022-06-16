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В Доме журналиста расскажут о фестивале «АРТ-ЭТНОМИКС»

17 июня в Доме журналиста пройдет пресс-конференция «АРТ-ЭТНОМИКС» – фестиваль молодёжного интернационального самодеятельного творчества». Организаторы: Ассамблея народов Самарской области, Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское казачье землячество.

В июне стартовала подготовка к Фестивалю молодёжного интернационального самодеятельного творчества «АРТ-ЭТНОМИКС», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сейчас идет сбор заявок. В фестивале примут участие молодежные национальные коллективы (танцевальные, вокальные). Фестиваль «АРТ-ЭТНОМИКС» охватит все районы и города Самарской области и станет новым ярким событием для региона.

Подробности о фестивале «АРТ-ЭТНОМИКС» расскажут спикеры пресс-конференции:

Еругин Юрий Васильевич, председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области, Атаман Самарского казачьего землячества, казачий полковник,

Товченко Роман Борисович, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Самарской области, член Атаманского правления Самарского казачьего землячества, кандидат политических наук,

Дюгаев Олег Петрович, член Совета Ассамблеи народов Самарской области, член Атаманского правления Самарского казачьего землячества, кандидат философских наук,

Пецин Геннадий Витальевич, заместитель Войскового Атамана Волжского войскового казачьего общества по взаимодействию с общественными организациями и политическими партиями, войсковой старшина.

 Во второй части пресс-конференции состоится подведение итогов конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2021» и награждение победителей.

Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8-917-159-00-20Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России).

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

 