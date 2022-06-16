В Доме журналиста расскажут о фестивале «АРТ-ЭТНОМИКС»

17 июня в Доме журналиста пройдет пресс-конференция «АРТ-ЭТНОМИКС» – фестиваль молодёжного интернационального самодеятельного творчества». Организаторы: Ассамблея народов Самарской области, Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское казачье землячество.
В июне стартовала подготовка к Фестивалю молодёжного интернационального самодеятельного творчества «АРТ-ЭТНОМИКС», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сейчас идет сбор заявок. В фестивале примут участие молодежные национальные коллективы (танцевальные, вокальные). Фестиваль «АРТ-ЭТНОМИКС» охватит все районы и города Самарской области и станет новым ярким событием для региона.
Подробности о фестивале «АРТ-ЭТНОМИКС» расскажут спикеры пресс-конференции:
– Еругин Юрий Васильевич, председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области, Атаман Самарского казачьего землячества, казачий полковник,
– Товченко Роман Борисович, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Самарской области, член Атаманского правления Самарского казачьего землячества, кандидат политических наук,
– Дюгаев Олег Петрович, член Совета Ассамблеи народов Самарской области, член Атаманского правления Самарского казачьего землячества, кандидат философских наук,
– Пецин Геннадий Витальевич, заместитель Войскового Атамана Волжского войскового казачьего общества по взаимодействию с общественными организациями и политическими партиями, войсковой старшина.
Во второй части пресс-конференции состоится подведение итогов конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2021» и награждение победителей.
Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!
Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8-917-159-00-20 — Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России).
В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.