Пресс-службам сделали предложение

21 июня в Доме журналиста, в Самарском областное отделении Союза журналистов России, состоялся круглый стол с руководителями пресс-центров региональных вузов и ссузов, а также руководителями студенческих СМИ, организованный Первым региональным медиа объединением «Молодежная реДА!кция Самарской области». Основной задачей встречи было формирование и выстраивание информационных потоков на недавно созданной платформе «Молодежная реДА!кция».

Участниками стали:  Марианна Измайлова, руководитель Первого регионального медиа объединения «Молодежная реДА!кция Самарской области»;  Елена Абкина, руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России;  Елена Омельченко, директор центра по связям с общественностью Самарского Университета;  Мария Елуферьева, руководитель управления оп связям с общественностью СамГМУ;  Александра Снедеркина, специалист по связям с общественностью СамГМУ;  Любовь Гапеева, заместитель директора по интернет-коммуникациям и проектной деятельности Центра гуманитарных технологий Тольяттинского Университета;  Ольга Пастернацкая, начальник управления по связям с общественностью и рекламе СГЭУ;  Вероника Блюдина, директор Самарского хореографического училища;  Максим Остриков, начальник пресс-службы Самарского юридического института;  Ольга Кирюшкина, руководитель отдела маркетинга и PRкомпании «ЛАДА МЕДИА»  Екатерина Харитонова, заместитель руководителя Молодёжной РеДА!кции по связям с общественностью и SMM.

Молодёжная журналистика – самостоятельное звено общей системы средств массовой информации. В ходе рабочей встречи стороны обсудили основные моменты в системе информационного взаимодействия самарских вузов с Молодёжной реДА!кцией Самарской области. Напомним, проект был защищен и представлен журналистскому сообществу Самарской области на торжественной церемонии награждения победителей журналистского конкурса на призы Губернатора и Золотое перо в январе 2022 года.

«Так как студенческое сообщество Самарской губернии насчитывает порядка 175 тысяч ребят, — а это основная часть активной, целеустремленной молодёжи, стремящейся к самореализации, — мы посчитали необходимым организацию такой встречи. Молодёжь, безусловно, влияет на развитие общественных инициатив, на формирование общественного мнения. Целью встречи было узнать, как освещается жизнь самарского студенчества: какие главные события происходят в их жизни, чем интересуются и к чему стремятся самарские студенты. Я благодарна всем присутствующим на встрече коллегам, которые четко и лаконично высказали ряд предложений и варианты общественно-значимых инициатив для достижения действительно плодотворного сотрудничества!» — отметила Марианна Измайлова.