Редакции районных СМИ готовятся к участию в Акции «Благородство»

Районные СМИ готовятся к участию в Акции «Благородство». На этой неделе прошли редакционные встречи в районных изданиях «Приволжский вестник» (Приволжский район), «Наше время» (г.о. Новокуйбышевск), «Жигулевский рабочий» (г.о.Жигулевск), «Сельский труженик» (Безенчукский район), «Шенталинские вести» (Шенталинский район), «Время» (Шигонский район), «Луч» (Нефтегорский район). Участники встреч обсудили вопросы участия в XXV общественной акции «Благородство», говорили о героях публикаций, своих земляках, достойных выдвижения в номинанты Акции «Благородство».

Акция «Благородство» – социально-значимые проект, получивший широкое признание в Самарской губернии. Проводится Самарским областным отделение Союза журналистов России с 1998 года. Акция хорошо известна жителям Самарской области, удостоена множества наград регионального и федерального уровней.

Цель проекта – найти людей неравнодушных, сострадательных и благородных, рассказать об их делах жителям Самарской губернии, воспитывать на достойных примерах молодое поколение, побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, взаимопомощи, благородным поступкам. За всю историю существования проекта лауреатами Акции стало порядка 900 человек.

На фото — представители коллектива редакции газеты «Приволжский вестник» (главный редактор Н.М.Борунова, корреспонденты Н.В.Самуткина, Н.А.Зяблова, ответсек Л.В.Гаранина, верстка С.А.Панин) на редакционной коллегии обсуждают вопросы выдвижения кандидатур земляков – приволжцев для участия в областной общественной акции «Благородство». На территории Приволжского района немало людей, объединенных идеей добра, достойных быть представлеными в этом уникальном проекте. На страницах газеты размещаются материалы о людях, готовых помогать в трудную минуту, протянуть руку помощи. Это является примером для подрастающего поколения, воспитания их на положительных примерах.