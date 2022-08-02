Поехали в «Ловчий Плюс» и «Мое море»!

3 августа 2022 года состоится девятый пресс-тур проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный министерством туризма Самарской области. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации. Областной Союз журналистов и Фотообъединение СОО СЖР оказывают информационную поддержку проекту.

В этот раз журналисты и блогеры посетят крупнейший в Поволжье стрелковый комплекс «Ловчий Плюс», где займутся стендовой стрельбой из спортивного ружья по тарелкам, а также познакомятся с полным арсеналом стрелкового комплекса.

Второй точкой пресс-тура станет место отдыха спот «Мое Море», которые организуют круизы на катере, квадро сафари, SUP-прогулки, а также обучение и катание на вейкбордах и водных лыжах. Всего площадка предоставляет 23 вида активного отдыха, а закаты Жигулевского моря приведут туриста в настоящий восторг.

Программа:

09.00 – департамент туризма министерства культуры Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19)

10.30 – стрелковый комплекс «Ловчий Плюс» (г. Тольятти, ул. Бориса Коваленко, 73)

14.00 – место отдыха спот «Мое Море» (г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 34А)

21.00 – департамент туризма министерства культуры Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19).

Приглашаем к участию в пресс-туре представителей СМИ!

Для аккредитации и участия в пресс-туре необходимо 02.08.2022 года направить информацию (Телеканал/издание /блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон, e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ заявка заполняется отдельно!

Пресс-туры осуществляются каждую неделю на протяжении всего летнего сезона 2022 года. Их участники покоряют горы Самарской Луки, изучают флору и фауну Жигулевского заповедника, знакомятся с историей муниципальных районов и рассказывают в своих материалах о туристических точках притяжения нашей области. Проект «Поехали!» реализуется в рамках федерального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».