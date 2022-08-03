Регату памяти Высоцкого поддержали самарские журналисты

В Самаре прошел XXII Всероссийский Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого, собравший спортсменов и журналистов.

Организовал регату «Центр-музей Владимира Высоцкого» г. Самара при поддержке Министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий». Информационную помощь оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России, организовавшее работу прессы.

Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Всеволоду Ханчину. В 60-х годах Всеволод Ханчин вместе с другими членами ГМК-2 организовывал концерты Высоцкого в Куйбышеве, на протяжении многих лет являлся президентом «Центра-музея В.Высоцкого». Созданная им в честь Высоцкого регата стала общественным и культурным достоянием не только Самары, но и России.

Согласно календарю соревнований, XXII Фестиваль-регат прошел в пяти городах России: Самаре (25 июля), Тольятти (23 и 24 июля), Владивостоке (16-25 июля), Калининграде (23 июля), Сочи (25-28 июля).

В Самаре гонка среди крейсерских яхт состоялась непосредственно 25 июля, в день сорок второй годовщины смерти поэта. Согласно Положению о соревнованиях, старт должен был дан в 16.00. в водной акватории Волги, в районе острова Голодный, напротив набережной Самары. Но буквально за час до гонки разыгрался штормовой ветер. Яхты, направляющиеся к месту старта, буквально растворились в стене дождя. Видимость была почти нулевая. Гроза, сильный ливень, шквал осложняли подготовку к гонке, мешали выставлению знаков.

Но, несмотря на погодные условия, журналисты собрали материал и сделали репортажи. Информация о всероссийской регате впоследствии вышла на сайтах Самарского областное отделения Союза журналистов России, на Общественном телевидении России и ТК «Самара-ГИС», в радиоэфире Радио России (ГТРК «Самара»), на ресурсах Самарского областного вещательного агентство, в газетах «Волжская коммуна», «Самарская газета» и в других медиа.

«Центр-музей Владимира Высоцкого» г. Самара выражает благодарность всем СМИ, освещавшим регату.

За информационную поддержку регаты Самарское областное отделение СЖР было награждено Дипломом «Центра-музея Владимира Высоцкого» г. Самара.

ДЕТАЛИ

Прогноз погоды за час до старта не сулил ничего хорошего. Казалось, что из-за стихии гонка сорвется. Тем не менее, через пятьдесят минут ситуация улучшилась – дождевой фронт стал уходить в сторону Новокуйбышевска. Гроза утихла. Из-за острова Голодный к месту старта вышли яхты.

В 16.15 прозвучал сигнал к началу соревнований. Борьба развернулась с первых же секунд, до первого знака шла хорошая лавировка. Но вскоре ветер стих, установился штиль. Лодки потеряли ход, флот стало сносить течением.

В сложившейся ситуации многие капитаны были вынуждены бросить якоря, чтоб не позволять яхтам отдаляться от судейского судна, принимающего финиш.

Наступил сложный для гонщиков этап – ведение яхты в почти безветренных условиях, против течения. Из-за слабого ветра судьи были вынуждены сократить дистанцию до полутора морских миль вместо двух с половиной запланированных. Возвращение к финишу затянулось. Если до первого поворотного буя лодки добрались в течение 20 минут, то обратно экипажам пришлось идти около часа.

Первым экипажем, пересекшим финишную прямую, стал экипаж яхты «Tiffany’ s baby». Ему был вручен переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ и главный приз – сертификат на 20 000 рублей, учрежденный ООО «Фордевинд — Регата» г. Санкт-Петербург.

Лидерами и обладателями первых мест в своих зачетных группах также стали: «Мечта», «Борей», «Ягуар», «Kaija”, «Lucki», «Сержант Пеппер». Переходящий Кубок губернатора Самарской области получил экипаж «Ягуара», переходящий Кубок Главы г.о.Самары – команда «Мечты». Победители и призеры Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт были награждены памятными призами и медалями.

Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года. Это одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов страны. Ежегодно заявки на регату подает огромное число спортсменов и любителей парусного спорта. Регата широко освещается в СМИ.