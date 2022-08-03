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Регату памяти Высоцкого поддержали самарские журналисты

В  Самаре прошел XXII Всероссийский Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого, собравший спортсменов и журналистов.

Организовал регату «Центр-музей Владимира Высоцкого» г. Самара при  поддержке Министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий». Информационную помощь  оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России, организовавшее работу прессы.

Фестиваль-регата памяти В.Высоцкого в Самаре. Фото Л.Грибцовой.
Фестиваль-регата памяти В.Высоцкого в Самаре. Фото Л.Грибцовой.

Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Всеволоду Ханчину. В 60-х годах Всеволод Ханчин вместе с другими членами ГМК-2 организовывал концерты Высоцкого в Куйбышеве, на протяжении многих лет являлся президентом «Центра-музея В.Высоцкого». Созданная им в честь Высоцкого регата стала общественным и культурным достоянием не только Самары, но и России.

Согласно календарю соревнований, XXII Фестиваль-регат прошел в пяти городах России: Самаре (25 июля), Тольятти (23 и 24 июля), Владивостоке (16-25 июля), Калининграде (23 июля), Сочи (25-28 июля).

Фестиваль-регата памяти В.Высоцкого в Самаре. Фото Е.Абкиной.
Фестиваль-регата памяти В.Высоцкого в Самаре. Фото Е.Абкиной.

В Самаре гонка среди крейсерских яхт состоялась  непосредственно 25 июля, в день сорок второй годовщины смерти поэта.  Согласно Положению о соревнованиях, старт должен был дан в 16.00. в водной акватории Волги, в районе острова Голодный, напротив набережной Самары. Но буквально за час до гонки разыгрался штормовой ветер. Яхты, направляющиеся к месту старта, буквально растворились в стене дождя. Видимость была почти нулевая. Гроза, сильный ливень, шквал осложняли подготовку к гонке, мешали выставлению знаков.

Но, несмотря на погодные условия, журналисты собрали материал и сделали репортажи. Информация о всероссийской регате впоследствии вышла на сайтах Самарского областное отделения Союза журналистов России, на Общественном телевидении России и ТК «Самара-ГИС», в радиоэфире Радио России (ГТРК «Самара»), на ресурсах Самарского областного вещательного агентство, в газетах «Волжская коммуна», «Самарская газета»  и в других медиа.

«Центр-музей Владимира Высоцкого» г. Самара выражает благодарность всем СМИ, освещавшим регату.

За информационную поддержку регаты Самарское областное отделение СЖР было награждено Дипломом «Центра-музея Владимира Высоцкого» г. Самара.

ДЕТАЛИ

Прогноз погоды за час до старта не сулил ничего хорошего. Казалось, что из-за стихии гонка сорвется. Тем не менее, через пятьдесят минут ситуация улучшилась – дождевой фронт стал уходить  в сторону Новокуйбышевска. Гроза утихла. Из-за острова Голодный к месту старта вышли яхты.

В 16.15 прозвучал сигнал к началу соревнований. Борьба развернулась с первых же секунд, до первого знака шла хорошая лавировка. Но вскоре ветер стих, установился штиль. Лодки потеряли ход, флот стало сносить течением.

В сложившейся ситуации многие капитаны были вынуждены бросить якоря, чтоб не позволять яхтам отдаляться от судейского судна, принимающего финиш.

Наступил сложный для гонщиков этап – ведение яхты в почти безветренных условиях, против течения. Из-за слабого ветра судьи были вынуждены сократить дистанцию  до полутора морских миль вместо двух с половиной запланированных. Возвращение к финишу затянулось. Если до первого поворотного буя лодки добрались в течение 20 минут, то обратно экипажам пришлось идти около часа.

Первым экипажем, пересекшим финишную прямую, стал экипаж яхты «Tiffany’ s baby». Ему был вручен переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ и главный приз –  сертификат на 20 000 рублей, учрежденный ООО «Фордевинд — Регата» г. Санкт-Петербург.

Лидерами и обладателями первых мест в своих зачетных группах также стали: «Мечта», «Борей», «Ягуар», «Kaija”, «Lucki», «Сержант Пеппер». Переходящий Кубок губернатора Самарской области получил экипаж «Ягуара», переходящий Кубок Главы г.о.Самары – команда «Мечты». Победители и призеры Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт были награждены памятными призами и медалями.

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Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года. Это одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов страны. Ежегодно заявки на регату подает огромное число спортсменов и любителей парусного спорта. Регата широко освещается в СМИ. 

 