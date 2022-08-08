В «Циолковском» прошел Moving Club Camp Fest — фестиваль джаза для молодых музыкантов

На территории загородного комплекса «Циолковский» прошел джазовый лагерь Moving Club Camp. Более 60 молодых музыкантов Самарской области приняли участие в фестивале. Информационную поддержку фестивалю оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Отбор участников лагеря проходил на конкурсной основе. Музыканты записывали свои видео-визитки и отправляли на суд конкурсного жюри. Отбор участников провели виртуозные музыканты, педагоги джазового лагеря. Среди них — саксофонист Анатолий Осипов, пианист Игорь Яковенко, певица Анастасия Лютова, гитарист Вадим Харченко и др.

В рамках джазового лагеря работало восемь музыкальных смен: ударные инструменты, клавиши, вокал, гитара, бас-гитара/контрабас, духовые инструменты, звукорежиссура, музыкальный менеджмент.

Участников получили персональные консультации педагогов, лекции, групповые занятия, репетиции в ансамблях, творческие встречи с музыкантами, выступления на ежедневных джем-сейшенах.

Лучшие коллективы участников, сформированные в лагере, выступили на фестивале Moving Club Camp Fest.

Формат джазового лагеря для Самарской области — уникален. В лагере музыканты смогли не только прокачать свои профессиональные навыки, но и создать новые творческие проекты, которые укрепят развитие джазовой культуры региона.

«Фестиваль имеет большое социокультурное значение, ведь он стал уникальным креативным пространством, предназначенным для самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия молодых музыкантов и вокалистов с мэтрами джаза. Трехдневный образовательно-музыкальный интенсив и финальный фестивальный марафон станет мощным катализатором для развития джазового сообщества в Самарской области. Хочу поблагодарить Игоря Михайловича Бутмана, народного артиста Российской Федерации, за участие в программе фестиваля. Вдвойне приятно, что такое уникальное мероприятие проходит в юбилейный год. В 2022 году отечественному джазу исполняется 100 лет, я рада, что организаторы фестиваля не только сохраняют музыкальное наследие, но и талантливо и системно развивают его в современных реалиях» — отметила Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

О значении фестиваля для развития культуры в регионе рассказала и Ирина Цветкова, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, председатель Самарского областного отделения СЖР: «Moving Club Camp Fest — это прекрасная возможность творческой реализации для молодых музыкантов. Фестиваль необычайно интересный. Символично, что он состоялся в год 60-летия со дня рождения джаза в Самарской области. Это достойный проект, его необходимо развивать и поддерживать».

Заключительным этапом фестиваля стал Moving Club Camp Fest, где хедлайнером выступил квинтет народного артиста Игоря Бутмана. На сцене также выступили Квартет Анатолия Осипова, Трио Владимира Нестеренко, Трио Игоря Яковенко, певица Анастасия Лютова и др.

Moving Club Camp стал одним из знаковых, ярких событий в череде культурных мероприятий в юбилейном году.

Проведение летнего джазового лагеря и фестиваля стало возможным благодаря председателю ДМГОО “Клуб “Движение” Денису Рыбакову. В прошлом году он представил проект Moving Club Camp на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Вкусный джаз» арт-кластера «Таврида», сообщает пресс-служба минкульта СО.

По материалам пресс-службы Министерства культуры Самарской области.