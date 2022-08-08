Национальное агентство назовёт лучших журналистов и блогеров

Национальное агентство развития квалификаций и Союз журналистов России начинают прием работ на VI ежегодный конкурс публикаций о профессиональном образовании и рынке труда! На конкурс принимаются работы, вышедшие в печатных изданиях, размещенные в интернет-СМИ или социальных медиа с 1 января по 30 сентября 2022 года включительно. Приглашаем к участию журналистов, блогеров и СМИ!



Конкурс СМИ проводится Национальным агентством с 2017 года, за это время в нем приняли участие 143 СМИ и около 300 журналистов. Номинантами и лауреатами Конкурса становятся как ведущие федеральные издания, так и региональные, отраслевые СМИ, освещающие актуальные вопросы рынка занятости, подготовки квалифицированных кадров, образования, переобучения и профориентации. Также участие в конкурсе СМИ могут принимать сетевые издания, тематические паблики в социальных сетях и блог-платформы.

Национальная система квалификаций предлагает широкий набор методик и инструментов, помогающих работодателям получить мотивированных и квалифицированных специалистов, – говорит генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Артём Шадрин. – Очень важно, чтобы и компании, и общество знали об этих возможностях. Мы высоко ценим работу журналистов и средств массовой информации в целом, рассказывающих о том, что происходит на рынке, освещающих важные для всех нас вопросы, и будем рады в очередной раз отметить лучших».

В 2022 году была значительно расширена и обновлена тематика конкурса. В частности, в список возможных тем для конкурсных работ вошли такие вопросы, как:

Национальная система квалификаций: результаты и перспективы развития на федеральном и региональном уровнях

Профессиональные стандарты и образовательные программы. Качество подготовки кадров в соответствии с требованиями работодателей.

Профессиональная общественная аккредитация образовательных программ.

Развитие системы независимой оценки квалификаций. Оценка квалификации и непрерывное образование.

Профессиональный экзамен в вузах и организациях СПО, совмещение промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов с независимой оценкой квалификации (ГИА-НОК).

Деятельность советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификации.

Цифровые решения в национальной системе квалификаций.

Профориентация. Квалификации будущего.

Развитие дуального обучения и наставничества на производстве. Вовлечение работодателей в разработку образовательных программ вузов и организаций СПО. Проектное обучение.

Траектория перехода от образования к трудовой деятельности. «Бесшовный переход» от обучения к практике.

Лучшие практики подготовки рабочих кадров. Всероссийский конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров.

Проект «Профессионалитет». Проект «Содействие занятости». Проект «Кадры для цифровой экономики».

К рассмотрению принимаются работы, опубликованные в СМИ с 1 января по 30 сентября 2022 года включительно. Подать публикацию на Конкурс можно с 1 августа по 30 сентября 2022 года. Участниками Конкурса могут быть блогеры и журналисты, а также СМИ-юридические лица: печатные издания, интернет-СМИ, информационные агентства, федеральные и региональные радиокомпании и телекомпании.

Участие в конкурсе может быть инициировано автором журналистской работы посредством самовыдвижения, редакцией СМИ или организатором Конкурса на основе мониторинга российских федеральных и региональных средств массовой информации, увидевших свет в текущем году и тематически соответствующих одной из номинаций конкурса.

В 2022 году конкурс «Национальная система квалификаций» пройдет по шести номинациям:

Лучший материал в федеральном СМИ

Лучший материал в региональном СМИ

Лучший материал в сетевом СМИ

Лучший видео/аудио подкаст (включая видео и аудио программы на радио и ТВ)

Лучший материал в корпоративном СМИ

Лучший материал в социальных медиа

Оценку конкурсных работ осуществляют экспертная и конкурсная комиссии, в состав которых входят представители Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, советов по профессиональным квалификациям, Национального агентства и Союза журналистов России.

Решение о награждении принимается конкурсной комиссией под руководством председателя Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Имена победителей конкурса станут известны в ноябре 2022 года (дата будет объявлена дополнительно).

Победители награждаются дипломами и памятными призами. Информация о работах победителей конкурса размещается на сайте и других ресурсах Национального агентства, а также на сайте Союза журналистов России.

Вы – журналист или блогер, специализируйтесь на вопросах профессионального образования, развития HR и рынка труда? Ваше СМИ освещает эту проблематику? Примите участие в конкурсе!

Подробности о конкурсе: https://konkurs-smi.nark.ru

Дополнительные вопросы можно задать по телефону:

+7(495) 966 1686 доб. 1007 или 1031 и по электронной почте: pr@nark.ru

Источник:https://ruj.ru/