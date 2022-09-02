В Доме журналиста презентовали проект «Легенды России»

В Доме журналиста прошла пресс- конференция «Контент нового времени для детей и молодёжи».

Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России, инициативная группа.

В ходе пресс-конференции были обсуждены вопросы касающиеся проекта, в частности, спикеры пояснили, что это за проект и почему он так важен.

«Легенды России» — это духовно-патриотический проект, направленный на укрепление и процветание России. Он объединяет все регионы Российской Федерации путем воссоздания легенд о нравственных и мотивирующих героях, вдохновляющих своим примером. Главной целью проекта является духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - Юлиана Игоревна Арсеньева – общественный деятель, писатель, автор образовательных программ, международный сертифицированный коуч PCC ICF.

Проект «Легенды России» объединяет в себе разные направления, которые дополняют и усиливают друг друга. На основе мощной идеологической концепции, глубинных смыслов, духовной философии и богатой истории создается благоприятная почва для повышения осознанности каждого человека. Образы героев служат примером и ориентиром, обладают воспитательной силой для развития личности и движения вперед.

С помощью книг о героях каждого региона РФ формируется общая история, единое поле, которое объединяет все в целостную концепцию единства и непобедимости России. Каждый герой наделен лучшими человеческими качествами и чертами национального характера, является образцом созидательности, силы, доброты, мудрости, достоинства и отваги.

Первым этапом реализации проекта станет создание книг о героях былин, легенд и сказок Самарского края — «Легенды Самарского края». Далее, по всем регионам РФ. Именно это послужит основой для обретения глубинных смыслов и понимания, кто мы, и в чем наша сила. Это также даст старт создания экосистемы вокруг проекта в виде мультфильмов, фильмов, спектаклей, проведения фестивалей, прокладывания туристических маршрутов, создания туристических кластеров и пр. Благодаря экосистеме проекта появляется возможность объединять все регионы России под единым началом созидательной деятельности.



В рамках реализации данного проекта при содействии профессиональных психологов и педагогов проводится работа с детскими фокус группами, в процессе которой выявляются проблемы и потребности воспитания подрастающего поколения.

Проект реализуется инициативной группой в лице: Ю. Арсеньевой, С. Романова, А. Карташева, Т. Беляевой, А. Чернышева и др.