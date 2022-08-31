«Самара. Россия. Мир» — вышел в свет фотоальбом Юрия Стрельца

В новом культурном пространстве Самарского областного художественного музея «Музейный дворик» состоялась презентация фотоальбома «Самара. Россия. Мир». Автор труда — известный фотограф Юрий Стрелец, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов.

Юрий Стрелец – один из самых известных фотографов Самарской области, член Союза журналистов России и член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. В настоящее время руководит фотослужбой издания «Коммерсантъ-Волга», сотрудничает с российскими и международными агентствами.

В фотоальбом «Самара. Россия. Мир» вошли снимки за более чем сорокалетний период профессиональной деятельности фотографа. Среди них — работы, отмеченные престижными наградами в сфере журналистики и фотографии.

Работы Юрия Стрельца находятся в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге, Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина и музея самарского футбола, в частных коллекциях г. Сент-Луис, США.

Поздравить Юрия Хаимовича с выходом книги пришли друзья и поклонники фотоискусства. «Фотография Юрия Стрельца — это всегда честно, актуально и профессионально. Это обостренное чувство времени» — отметили в своих выступлениях коллеги.

Автор изданного фотоальбома рассказал историю представленных в альбоме кадров.

Книга «Самара. Россия. Мир» тиражом 150 экземпляров издана на средства Губернского гранта в области культуры и искусства за I полугодие 2022 года. Альбомы будут переданы в учреждения культуры города и области. Несколько экземпляров книги фотохудожник уже передал в Самарское областное отделение Союза журналистов России. Книга также подарена и Самарскому областному художественному музею.