ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ГОЛЬФУ – СОСТОЯЛСЯ

Вдох – выдох, размах и удар… Мяч медленно катится в сторону лунки и все восторженно глядят на успешный Хоул-Ин-Уан удар. Десятый областной турнир по мини-гольфу среди СМИ открыт!

Ледовый дворец спорта г. Тольятти давно ждал новых гостей, желающих взять клюшки в руки и сосредоточиться на игре в мини-гольф. Слушаем напутственное слово от Евгения Александровича Лысова – тренера юниорской сборной России по мини-гольфу. “Вперёд к победам!”, — произносит руководитель пресс-службы СОО СЖР Елена Анатольевна Абкина, и мы все дружно отправляемся на игровую площадку.

Ставлю мяч, смотрю на цель и пытаюсь не волноваться. Сильно ударить или слабо? Правее или левее? Такие вопросы мне приходится задавать сопровождающим нас профессионалам, чтобы научиться этой на первый взгляд лёгкой игре. После небольшого мастер-класса от члена юниорской сборной Самарской области по мини-гольфу Ильи Житникова, я всё-таки решаюсь на удар. Бью… И мяч закатывается в лунку! Радости нет предела!

На меня смотрит легендарный экс-редактор Самарской газеты Сергей Рязанов. «Хоть на соревнования езжай», — произносит Сергей Юрьевич, и я с ещё большим энтузиазмом перехожу к следующей лунке. Всего их было восемнадцать.

В порыве игры я не замечаю, как проходит время. Азарт нарастает с каждым ударом. А на соседней лунке, внимательно выбирая позицию для удара, находится Оксана Романова, играющая за «Трудовую Самару». Вижу, что она позитивно настроена на игру! Ещё бы! Сейчас и так непростое время, а подобные мероприятия не могут ни радовать. Внутри ледового дворца царит дух коллективизма. Преодолеваю последнюю лунку за два удара. Какой же интересный спорт!

Выстраиваемся в ровную линию и ждём результаты. Награду в виде опыта и хорошего настроения сегодня получили все без исключений! А кубок и медаль за певрое место заслужила команда студентов DaVinciTeam из Поволжского государственного университета сервиса.

Второе место – у пресс-центра Самарского университета «ЭРА». Бронзовым призёром становится пресс-служба МВД России по Самарской области.

Аплодируем и понимаем, что турнир подошёл к концу. Мини-гольф – это интересный и спортивный вариант досуга. Никто не пожалел, что приехал.

Автор текста — Иван Ковалев, студент 1-го курса Госуниверситета.