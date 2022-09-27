Специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации

Москва, 23 сентября 2022 года — Минцифры поддерживает решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики.

Отсрочка от частичной мобилизации позволит: обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры;

гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов;

обеспечить оперативное информирование населения страны;

простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений, в том числе на предприятиях ОПК. Право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники: аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции. Минцифры уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников.

https://digital.gov.ru/ru/events/42005/

На сайте Минцифы опубликован Приказ Минцифры России № 712 «О рекомендованном перечне приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и операторов связи в квалифицированных кадрах».

Ссылка на документ: https://digital.gov.ru/ru/documents/8361/