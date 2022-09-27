Минцифры России опубликовало список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов ИТ и связи

На телеграммканале Минцифры России опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов ИТ и связи.

Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей.

Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них ИТ-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной Президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров.

Список можно скачать по ссылке: https://digital.gov.ru/uploaded/files/712-graf.pdf .

В перечень вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше. Между ними в Приложении 2 к Приказу Минцифры установлено соответствие. При заполнении заявлении на Госуслугах надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении. Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции. Все критерии для непривлечения к мобилизации указаны здесь.