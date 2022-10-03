СЖР предложил призывать журналистов только в качестве военных корреспондентов

Необходимо четко проработать порядок участия сотрудников СМИ в частичной мобилизации. Желательно призывать журналистов только для работы военными корреспондентами, сказал ТАСС глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«В некоторых регионах России отдельные редакции могут просто перестать работать, если большое количество операторов, технических сотрудников и тем более журналистов будет мобилизовано. Нужно каким-то образом найти баланс в этом вопросе. В данном случае, я считаю, что профессиональных журналистов нужно если и призывать, то только на работу в качестве военных корреспондентов», — сказал собеседник агентства.

«Зачем человека, который умеет писать, сажать в танк?» — поинтересовался он.

По словам Соловьева, СЖР внимательно следит за всеми решениями, которые принимаются по этому вопросу. «Понятно, что есть перегибы, но надеюсь, что ситуация исправится. Сейчас в Минцифры уже сформировали список профессий, которым нужно давать отсрочку. Мы держим руку на пульсе, потому что ситуация правда не простая», — заключил он.

По материалам сайта СЖР: https://ruj.ru/news/szhr-predlozhil-prizyvat-zhurnalistov-tolko-v-kachestve-voennykh-korrespondentov-18593