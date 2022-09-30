В Самаре Национальная асоциация телевидения проведет фестиваль «Герой нашего времени»

С 24 по 26 октября 2022 года в Самаре состоится Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Организатор — Национальная асоциация телевидения.

Фестиваль нацелен на привлечение внимания телекомпаний к созданию и распространению телевизионных фильмов, программ, репортажей, освещающих жизнь нашего современника, его взгляд на мир, нравственные ориентиры, дела и поступки во благо человека, общества и страны. Участниками форума станут федеральные и региональные телекомпании, производящие компании, продюсерские центры, журналисты, авторы программ, режиссеры.

На творческий конкурс «Современник на экране», который пройдет в рамках фестиваля, принято 118 заявок из городов: Астрахань, Барнаул, Березники, Вологда, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Луганск, Люберцы (Московская обл.), Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Пермь, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Сергиев Посад (Московская обл.), Смоленск, Тверь, Тольятти (Самарская обл.), Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Херсон, Челябинск. Конкурсные информационные сюжеты, телеочерки, документальные фильмы будут оцениваться в шести номинациях: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Цена жизни», «Вдохновение», «Наследие Петра» (к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I).

В составе жюри конкурса:

Леонид Млечин, президент Международной академии телевидения и радио, политический обозреватель Общественного телевидения России, председатель жюри;

Оксана Барковская, тележурналист, режиссёр, продюсер, общественный деятель, генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ»;

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ, член Академии Российского телевидения;

Татьяна Устинова, писатель, журналист, ведущая программы «Мой герой» на телеканале «ТВ Центр», лауреат телевизионной премии «ТЭФИ»;

Юлия Яцкова, генеральный директор компании «Национальный Телевизионный Синдикат», генеральный директор Национальной Премии «СТРАНА», вице-президент НАТ.

В программе фестиваля запланированы мастер-классы признанных телеведущих, режиссеров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия.

Организатор фестиваля – Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). Генеральным медиапартнером выступает ГТРК «Самара». Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России. Подробности – на портале НАТ www.nat.ru.