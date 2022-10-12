Ирина Цветкова вошла в состав жюри конкурса «Современник на экране»

В состав жюри творческого конкурса «Современник на экране» вошла Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР.





Ирина Владимировна Цветкова — заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Общественного совета Министерства культуры Самарской области, председатель Ассоциации творческих Союзов Самарской области.

Творческий конкурс «Современник на экране» будет проходить с 24 по 26 октября в Самаре в рамках Фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Организатор фестиваля – Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). Генеральным медиапартнером выступает ГТРК «Самара». Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России. Подробности – на портале НАТ www.nat.ru. Информационную поддержку оказывает .

В состав жюри конкурса также входят:

• Оксана Барковская, тележурналист, режиссёр, продюсер, общественный деятель, генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ»;

• Рифат Сабитов, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ, член Академии Российского телевидения;

• Татьяна Устинова, писатель, журналист, ведущая программы «Мой герой» на телеканале «ТВ Центр», лауреат телевизионной премии «ТЭФИ»;

• Юлия Яцкова, генеральный директор компании «Национальный Телевизионный Синдикат», генеральный директор Национальной Премии «СТРАНА», вице-президент НАТ.

Председателем жюри назначен Леонид Млечин, президент Международной академии телевидения и радио, политический обозреватель Общественного телевидения России.

На конкурс принято 118 заявок из городов: Астрахань, Барнаул, Березники, Вологда, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Луганск, Люберцы (Московская обл.), Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Пермь, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Сергиев Посад (Московская обл.), Смоленск, Тверь, Тольятти (Самарская обл.), Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Херсон, Челябинск. Конкурсные информационные сюжеты, телеочерки, документальные фильмы будут оцениваться в шести номинациях: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Цена жизни», «Вдохновение», «Наследие Петра» (к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I).