«Свежая газета.Культура» новый номер

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№19, октябрь 2022)

Если вы регулярно читаете анонсы к свежим выпускам «Свежей газеты», то должны помнить, что в последних выпусках я оптимистично готовил читателей к тому, что скоро мы станем жить по-новому. Сбылось. Но поскольку я оптимист закоренелый, то абсолютно уверен в том, что те, кто утверждает: хуже быть не может, – абсолютно не правы. Может. В этом суть моего оптимизма, и суть эта меня пока не обманывала.

Я не утверждаю, что не может, но «пробить» «коллективный и сплоченный разум» чрезвычайно сложно. Первую попытку ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР сделал в первополосной публикации «Праздновать по средствам» (кстати, завтра я выложу ее в более читабельном виде, не в картинке). Почитайте и – поддержите, покритикуйте, только не промолчите – иначе коллективный разум сочтет, что нам вновь «по фигу».

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А что пока? Пока – у нас новый министр. Не совсем министр – и.о., не совеем новый, а с опытом. В общем – «Смотрите, кто пришел».

А пока: в Тольятти открыли памятник Тольятти. Тольятти-романтику (не могу назвать его иначе: он так выразительно смотрит в небо) – «Пальмиро Тольятти и все-все-все»; в Самаре после реконструкции открыли историческую мечеть – «Шаг по дороге процветания»; ждем концерт подготовленный Союзом композиторов к 100-летию российского джаза.

Кстати, в этом же номере – окончание посвященной этому же юбилею публикации Игоря ВОЩИНИНА «Николай Левиновский. Саратов – Самара – Нью-Йорк».

В киноафише Самары на следующей неделе два фестиваля – XXVII Международный фестиваль «Кино – детям» с неожиданно богатым уловом игровых фильмов для детей и юношества и «Артхаус-фестиваль» с программой, по нынешним временам очень «крутой». Да есть еще сообщение о скоротечной акции «Кинокампус «Гараж», обещающей научить писать киносценарии и освоить кинопродюссирование. Менее, чем за неделю. Но это, похоже, для фельетона.

Да, еще Национальная ассоциация телевидения займется поисками в Самаре «Героя нашего времени».

Так что всё, как всегда.

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Что вы пропустили за последние две недели?

Фестиваль Шостаковича. Газета начала публикации с фестиваля в прошлом номере. В текущем завершаем обзор публикациями Ирины ВАСИРУК («Мысль, воплощенная в звуках») и Анны ЛАЗАНЧИНОЙ («Торжество музыки» и «ЛАД и его вопросы»).

Что еще можете восполнить?

Выставки «Красные ворота – Против течения» в тольяттинском Музее актуального реализма» («Не «против», но «внутри» Инны БУРОЙ); «Сотворение» Алексея Князева в Самарском художественном музее («Живописные рельефы» Алексея Князева» Светланы ШАТУНОВОЙ); «Темный модерн» («Это темное слово «модерн» Елены БОГАТЫРЕВОЙ).

Премьеру спектакля «Кысь» по повести Татьяны Толстой в тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» («Словно Джек Воробей. Капитан Джек Воробей» Вячеслава СМИРНОВА).

И две новые, вышедшие в Самаре книги – «Гольденбаев. Избранное» («Больше не забытый» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА) и «Архитектура и градостроительство Самары – Куйбышева 1940–1950-х годов» Виталия Самогорова и Анатолия Синельника («Архитектура послевоенной Самары»).

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Это про то, что «новенького». Из «старенького».

Продолжается Год культурного наследия народов России, наш очередной вклад в него – публикация Ольги ГОРОДЕЦКОЙ «Ткач ткёт ткани на платки Тане».

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА продолжает знакомить с проектами областной детской библиотеки – юбилярами 2022 года. Новая публикация – о конкурсе и выставке рукописных миниатюрных книг: «Книга-колибри» и «книга-букашка».

Елена ШИШКИНА стала гостьей межрегионального фестиваля художественного творчества инвалидов по зрению «Любимый образ» – «Переполненные нежностью» и «Архитектура Самары на кончиках пальцев».

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Во второй «тетрадке» газеты, где авторы анализируют актуальные события без оглядки на первенство высокого искусства, – очередная лекция Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА на «Факультете ненужных вещей» – «Я к вам пишу»; «Культурный код малого топоса» из цикла «Парадоксы бытия» Сергея ГОЛУБКОВА; «Плётки, косы и колесо фортуны» в «Измерениях Самары» Зои КОБОЗЕВОЙ.

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В «Памяти Культуры» в настоящем номере материалов больше, чем обычно.

Рассказы о культуре Безымянке вслед за монологом Владимира Самарцева и Светланы Внуковой продолжает Анна СИНИЦКАЯ – «О маргиналах, другом городе и библиотеке».

У ВНУКОВОЙ же новый собеседник – наш издатель Алексей Алексеевич РАЗЛАЦКИЙ – «Жизнь в эпоху спада».

Мемуар Игоря ВОЩИНИНА – «Воспоминания верхом на грифоне» – о доме № 92 по улице Куйбышева, в котором сейчас располагается художественный музей, о культуре и быте послевоенной Самары и о «стилягах» на «Броде».

Монолог Валерия БОНДАРЕНКО «Счастье не всегда бывает радостным» – о расцвете кино в 1970-х, Бернардо Бертолуччи и его «Последнем танго в Париже».

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Что же еще делать в свободное от чтения «Свежей газеты» время?

«Смотреть вместе» с Вадимом КУЗНЕЦОВЫМ («Афина»), «Слушать вместе» с Валерией ЛОСЕВИЧЕВОЙ(«Последняя весна» Бориса Чайковского»).

Но главное – не расставайтесь надолго с чтением. «Читайте вместе» с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Плохо забытое старое»).

Герман ДЬЯКОНОВ предлагает вспомнить о книгах, у которых есть судьбы («Кто вы, Рыцарь Печального Образа?»). Леонид НЕМЦЕВ знакомит со своим «Райским Лермонтовым»

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – новая страница – о прозаике и журналисте Константине Григорьевиче Евлентьеве.

«Побродите» по нашей «Книжной полке». А чтобы вам читалось с бо́льшим удовольствием – не забывайте о цикле «О языке» Татьяны РОМАНОВОЙ, его новый выпуск – «Самарский креатив».

Есть еще 41 «Самарская премьера» и множество разнообразных новостей».

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»