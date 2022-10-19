Ирина Цветкова: «Нашим коллегам мы отправили необходимые для жизни и работы вещи»

Самарское областное отделение Союза журналистов России организовало акцию среди СМИ по сбору вещей для жителей и журналистов городов Мариуполь и Снежное.

В течение месяца Дом журналиста был пунктом сбора самого необходимого: теплых вещей, канцтоваров, книг, предметов гигиены, быта, продуктов. Доставку собранных посылок к местам назначения взяло на себя Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Офицеры России», организовавшее транспортировку. 17 октября машина с гуманитарной помощью выехала из Самары.

– Журналисты всегда проявляли солидарность по отношению друг к другу. – Прокомментировала Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР, – В Мариуполь и Снежинск нашим коллегам мы отправили необходимые для жизни и работы вещи. Акция получила отклик у самарских СМИ. Отдельно хочется отметить сотрудников ООО «Лада-Медиа», приславшим из Тольятти свои посылки, и наш совет ветеранов. В акции приняли участие не только журналисты, но и жители Самары – большую поддержку оказал Игорь Князев. Всем, кто откликнулся и протянул руку помощи, хочется сказать «огромное спасибо».