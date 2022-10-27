В Мариуполь и Снежное пришла помощь от самарских журналистов

В Мариуполь и Снежное доставлена гуманитарная помощь от журналистов Самарской области. Коллеги из местных СМИ получили канцтовары, бумагу, предметы быта, теплые вещи, книги.Помощь была оказана редакции газеты «Снежнянские новости» (г. Снежное), телеграмм-каналу «Новый Мариуполь», пресс-службе информационно-аналитического отдела администрации Мариуполя.

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Очень много вещей, в том числе и детских, было передано непосредственно жителям Снежного и Мариуполя. Продукты питания, предметы первой необходимости – всё это было роздано тем, кто остался жить в городах, нуждающихся в восстановлении.

Организатором акции по оказанию гуманитарной помощи выступило Самарское областное отделение Союза журналистов России, объявившее в сентябре пунктом сбора Дом журналиста. Среди тех, кто принял активное участие в акции, – тольяттинская телекомпания «Лада-Медиа». Свою помощь оказал совет ветеранов Союза журналистов. Проявило отзывчивость большое число самарцев.

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР: «Журналистам свойственна солидарность. Быть журналистом – это значит быть человеком с высокой гражданской позицией. В самые трудные времена, всегда, мы помогаем друг другу».

Большую организационную работу провел Артур Маливанчук, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, — он и его товарищи из общественной организации «Офицеры России» организовали доставку груза в ДНР.

Комментарии:

Артур Маливанчук: «В мае Самарская область взяла шефство над Снежным. Это небольшой город, похож на Чапаевск, Жигулёвск, Новокуйбышевск. Находится всего в 30 км от бывшей российско-украинской границы. Примечательно, что все без исключения снежнянцы — так именуют себя жители — знают и благодарят нашу область за помощь, которую она им оказывает. Это ремонт дорог, строительство поликлиник и школ… Доставленная гуманитарная помощь от неравнодушных жителей нашей губернии, конечно же, не была лишей. Продукты питания, тёплая зимняя одежда, средства личной гигиены и книги им обязательно пригодятся».

Дмитрий Астахов, специалист информационно-аналитического отдела администрации г. Мариуполь: «Благодарю Самарский союз журналистов России за предоставленную гуманитарную помощь, за канцтовары и все привезенные предметы… Я думаю, с ними наша работа будет легче и проще».

Георгий Романенко, редактор телеграмм-канала «Новый Мариуполь»: «Спасибо, коллеги, за такую неожиданную, и поэтому в двойне приятную помощь! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и установление более тесных контактов».

Редакция газеты «Снежнянские новости»: «Наша городская газета, весь ее коллектив, хоть он небольшой, благодарят Союз самарских журналистов за помощь нам, снежнянцам. Мы живем очень близко к России – полчаса езды. Раньше это была граница между нами, а сейчас мы уже в России. Мы очень рады, что мы вместе, что получаем помощь. И наемся, что в будущем наша редакция развернется, у нас будет много работать журналистов, и будем мы писать больше хороших новостей… Надеемся, что всё будет хорошо».