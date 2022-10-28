Ушла из жизни Наталья Михайлова, журналист, педагог, заслуженный работник культуры России

С прискорбием сообщаем, что 27 октября на 86 году жизни скончалась Михайлова Наталья Ивановна.

Михайлова Наталья Ивановна – член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры России, легенда советской журналистики. Работала во многих изданиях. В 1960 по 1970 годы была руководителем пресс-центра Кировского Дворца пионеров и школьников, работала с детьми, готовила юнкоров. В последние годы своей профессиональной деятельности вела воскресную передачу «Резонанс» на радио ГТРК «Самара».

Правление областного Союза журналистов, коллеги, ученики скорбят в связи со смертью Натальи Ивановны Михайловой и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 29 октября с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Самара, ул. Промышленности, д.129.