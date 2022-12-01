В Самарской губернии подведены итоги XXV областной общественной Акции «Благородство»

В Самаре, 29 ноября, в отеле «7 Авеню», состоялась торжественная церемония награждения лауреатов акции «Благородство».

Были названы имена 17 лауреатов — жителей Самары. Всего же лауреатами XXV, юбилейной, акции стало 50 человек и 2 организации.

Организаторы акции — Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Проект проходит при поддержке областного министерства культуры.

Акция «Благородство» проводится с 1998 года, хорошо известна в Самарской губернии, удостоена множества наград регионального и федерального уровней.

Цель акции – найти людей неравнодушных, сострадательных и благородных, рассказать об их делах жителям Самарской губернии, воспитывать на достойных примерах молодое поколение, побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, взаимопомощи, благородным поступкам.

Мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией, спасение жизней, героизм – всё это нашло отражение в акции «Благородство–2022».

В этом году в оргкомитет поступило 285 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской области (Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный).

В результате, по решению общественного совета было выбрано более 50 историй. Лауреатами акции стали 50 человек и две организации. Лауреаты определились в номинациях: «Добровольчество», «Забота и милосердие», «Память», «Корни», «Созидание», «Спасение», «Благотворительность», «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Мужество», «Донор».

В общей сложности за всю историю проекта (с 1998 года по 2022 год) лауреатами акции стало порядка 1000 человек.

– Символом нашей акции «Благородство» является красная роза. — Отметила в своем выступлении Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России. — По легенде этот цветок — символ любви… А от любви рождаются добрые поступки. Давайте любить друг друга!

Ирина Владимировна поблагодарила всех, кто поддерживает проект: членов общественного совета, общественные организации, спонсоров и партнеров, ведомства, волонтеров, средства массовой информации.

– Девиз нашей акции – «Творим добро ВМЕСТЕ!». И очень приятно, что в ней всегда принимают участие общественные организации, ведомства, сотрудники Росгвардии, полиции, сотрудники МЧС, журналисты. Действительно, мы вместе. Этот девиз будет и дальше. — Подчеркнула Ирина Цветкова.

Награждение лауреатов из других городов и районов будет проходить в течение декабря в Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Похвистневе, Кинельском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Шенталинском, Ставропольском, Сергиевском, Волжском, Приволжском районах.

В рамках акции «Благородство» пройдут выездные концерты «Таланты земли Самарской» с участием ведущих самарских артистов и творческих коллективов. В торжественной обстановке будут вручены дипломы и подарки лауреатам.

Партнёры проекта

У акции «Благородство» много друзей и партнеров, которые помогают в реализации проекта безвозмездно. В их числе: отель «7 Авеню», Садовый центр Веры Глуховой, почетный строитель Самарской области, президент ГК «Прогресс-В» Вазых Мухаметшин, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин, создатель бренда гурманских деликатесов и десертов Jannat Gourmet Анжелика Гурбанова и др.

Огромную помощь в осуществлении проекта оказывают средства массовой информации.

Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России:

(846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72.

Елена Абкина (руководитель пресс-службы)

Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР)

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