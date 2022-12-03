Сродни подвигу

Четверо жителей Ставропольского района стали лауреатами юбилейной XXV общественной областной акции «Благородство». Двое из них были выдвинуты редакцией газеты.

У организаторов акции, а это областной Союз журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области, есть традиция: после награждения лауреатов в губернской столице отправляться в районы. Первым стал наш Ставропольский. Лично поздравить лауреатов акции приехали председатель Самарского областного отделения СЖР, заслуженный работник культуры РФ Ирина Цветкова и председатель областного отделения союза композиторов, народный артист России Марк Левянт. Чествование лауреатов и приуроченный к этому событию концерт ведущих артистов Самарской области прошли в приморском Доме культуры.

– Двадцать пять лет мы ищем людей, совершивших благородные поступки. У нас масса интересных историй, сюжетов из жизни людей разного возраста, – сказал Марк Левянт, открывая церемонию награждения лауреатов акции «Благородство».

– Отобрать лучших из лучших – это всегда очень трудная задача, практически нерешаемая, – поделилась опытом работы в замечательном социальном проекте Ирина Цветкова. – Как можно вообще оценить благородный поступок?..

Что скрывать, не каждый человек способен на Поступок – именно так, с заглавной буквы. Благородный поступок часто граничит с подвигом. Потому, наверное, каждое представление тех, кто выдвигает своих героев на звание лауреата акции «Благородство», чем-то напоминает наградной лист времен Великой Отечественной войны. И наверное, каждый, кто слышит подобные истории, невольно примеряет их на себя: а смог бы я?..

Первым на сцену пригласили 14-летнего Никиту Верясова из Подстепок, который этим летом на Волге недалеко от своего села спас тонущую девочку. Совершив благородный поступок, он «скромно удалился», читаем в представлении. «Уже позже девочка случайно встретила на улице своего спасителя, узнала его имя и решила рассказать о храбром поступке»…

На груди Никиты уже две награды: медаль «За спасение утопающих» и почетный знак «Тольятти за патриотизм и созидание». На присвоение звания лауреата акции «Благородство» мальчика выдвинула тольяттинская школа имени академика Сергея Павловича Королёва», где он учится.

Односельчанин Никиты Верясова, начальник караула 70-й пожарно-спасательной части старший лейтенант внутренней службы Константин Черпаков, представлен к званию лауреата акции Главным управлением МЧС России по Самарской области. В свободное от службы время, не дожидаясь приезда пожарного расчета, он спас женщину при пожаре в доме в Автозаводском районе Тольятти.

Еще о двух кандидатах на звание лауреата акции «Благородство» ее организаторы узнали благодаря газете «Ставрополь-на-Волге». Благородные поступки этих людей известны нашим читателям. Виктор Маркедонов из Пискалов построил храм в своем селе и дал новую жизнь заброшенным святым источникам. «Объем работ настолько впечатляет, что закрадываются подозрения в сверхвозможностях этого человека, – писали мы в «наградном листе». – За десять лет Маркедонов и его помощники возвели храм в центре Пискалов, рядом с ним восстановили святые источники, очень красиво благоустроили территорию. «Стройка длилась долго и тяжело. Поначалу только 700 КамАЗов земли пришлось выгрузить и разровнять, чтобы ямы и буераки сгладить. Конечно, в одиночку было не справиться. Нанимал то одну бригаду, то другую: котлован выкопать, фундамент залить, стены выложить. Договаривался о стройматериалах, словом, с утра до вечера горел на этой стройке, руководил и контролировал каждую мелочь. И конечно, сам строил, заливал, ковал», – вспоминает Виктор Николаевич. Себя он называет простым трактористом, а люди говорят: «Православный энтузиаст», «Божий человек»…

Второй наш герой – лесник Жигулевского заповедника, житель села Бахилово Валерий Осадчук. Напомним о его благородном поступке. Два года назад он нашел в лесу новорожденного лосенка, забрал его в свой дом, выходил, ставил ему уколы, кормил сначала козьим молоком из бутылочки, а когда Яшка, как назвали его, подрос – борщом и кашей.

– По два ведра каши Яшка съедал, – смеется сегодня спаситель сохатого.

Затем лосенок «переехал» в самарский зоопарк, а впоследствии его выпустили в сафари-парк, где он даже подружился с лосихой Ладой.

«А уже в январе этого года вместе с редакцией газеты «Ставрополь-на-Волге» Валерий Иванович поучаствовал в спасении еще одного лосенка, застрявшего во льдах Куйбышевского водохранилища. Лосенок был спасен благодаря вмешательству в ситуацию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова», – сообщили мы в заявке…

Валерий Иванович, в этом же году признанный победителем акции «Герои наших публикаций» (награждение, как мы сообщали, прошло в том же гостеприимном ДК «Приморские зори» в рамках празднования 60-летия нашей газеты), на сей раз чуть не опоздал. Спасибо внучке Дашеньке, которая торопила деда – и они успели-таки на торжество. Спасибо ей: сызмала понимает, что родина должна знать своих подлинных героев.

Таких вот трогательных историй на счету «Благородства» за ее четверть века уже более семисот. А мы только можем гордиться своими людьми, о чьих благородных поступках узнают десятки тысяч жителей нашего региона. Напомним, только за последние три года самарцы не раз аплодировали ставропольчанам: в 2019 году лауреатами акции «Благородство» стали Татьяна Гузьмина и Игорь Козлов из Ягодного, которые взяли в приемную семью восемь детей с ограниченными возможностями здоровья, в 2020 году – фельдшер из поселка Рассвет Елена Чечнева и создатель центра ипотерапии «Живой мир» Елена Круглова из Выселок…

В этом году – сразу четверо!

Сергей Мельник

Источник: газета «Ставрополь-на-Волге»