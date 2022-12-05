Ушла из жизни Людмила Яркая

С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни на 72-году жизни скончалась Яркая Людмила Павловна.

Людмила Павловна Яркая — уроженка Калининградской области. В 1982 году окончила факультет журналистики МГУ. В средствах массовой информации работала с 1975 года. Член Союза журналистов России. Многие годы работала на телерадиокомпании «Самара» (ныне ГТРК «Самара»).

Была профессионалом своего дела, заботливым, чутким человеком.

Союз журналистов, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи со смертью Людмилы Яркой и выражают глубокие соболезнования ее родным и близким. Светлая память.