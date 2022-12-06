8 декабря состоится награждение победителей конкурс им. Эдуарда Кондратова

8 декабря в Самарской Публичной библиотеке (ул. Куйбышева, д.95) состоится творческий вечер, посвященный подведению итогов IX творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская областная писательская организация Союза писателей России. Официальная поддержка – Администрация г.о. Самара.

На церемонии будут объявлены имена победителей конкурса в номинациях: в области журналистики (в категориях «профессиональная журналистика», «студенты», «школьники») и в области литературы.

Участники церемонии: почетные гости, представители творческих союзов, журналисты, писатели, студенты, ветераны журналистики.

Конкурс имени Эдуарда Кондратова проводится в память о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, Почетном гражданине Самары Эдуарде Михайловиче Кондратове, направлен на выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самаре, и повышение престижа творческих профессий.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Начало – 15.00

Регистрация – с 14.30

Пресс-подход – 14:45

Аккредитация:

по электронной почте на адрес Союза журналистов konkurs-kondratov@mail.ru или по телефонам: (846) 332-68-39, 332-02-72.

С уважение, пресс-служба СОО СЖР: Елена Абкина т. 8-917-159-00-20; Татьяна Хуторскова т. 8(987) 921-99-28.