МАСТЕР-КЛАСС ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мастер-класс для старшеклассников провел в своей родной школе № 91 Самары первокурсник Госуниверситета, будущий журналист, Иван Ковалев.

Еще вчера он сам сидел за партой, а сегодня – активно осваивает азы будущей профессии. В составе творческой группы он освещал в прессе работу завершившегося в Самаре Всероссийского кинофестиваля детских фильмов, брал интервью у известных режиссеров и актеров страны. Эти материалы прочитали сотни, тысячи мальчишек и девчонок. И вот теперь он со знанием дела рассказывает своим сверстникам о профессии журналиста, об учебе в университете, о встречах с ведущими мастерами самарской и всероссийской прессы.

Среди слушателей были и семиклассники, по инициативе которых в школе организовали кружок юных журналистов. Самарское отделение Союза журналистов России взяло шефство над младшими коллегами, и эта встреча в школе состоялась по инициативе Совета ветеранов СОО СЖР при полной поддержке дирекции школы. Опытные журналисты дополнили рассказ младшего товарища, приоткрыли школьникам некоторые «тайны» и особенности профессии.

В заключение встречи была достигнута договоренность о методической и практической помощи кружку юных журналистов школы № 91 со стороны Совета ветеранов.

Напомним, что с начала нового учебного года самарские ветераны прессы не раз выступали перед старшеклассниками с рассказами о профессии, в том числе в школах № 13,42, в школе юных тележурналистов Центра детского творчества «Металлург» и других.

Текст: Александр Лаврик, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России