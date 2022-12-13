15 декабря — заседание Фотообъединения

15 декабря в Доме журналиста состоится заключительное в этом году заседание Фотообъединения областного Союза журналистов.

ПОВЕСТКА:

Просмотр работ для итоговой фотовыставки. Подготовка итоговой фотовыставки, запланированной на вторую половину января 2023 года в КИЦ «Россия — моя история», предложения по названию выставки, предложения по оформлению, информационной компании, мастер-классам и творчески встречам в рамках работы выставки. Подготовка совместного новогоднего вечера (24 декабря).​​​​​​​ Как интересно и полезно провести зимние каникулы и не только? — о творческих планах.

Начало мероприятия в 17.30.

Приглашаем членов Фотообъединения и всех желающих на заседание.

Тел. контакта: 8(846) 332-68-39, spress@samtelecom.ru .