Анонс, Объявление

15 декабря — заседание Фотообъединения

15 декабря в Доме журналиста состоится заключительное в этом году заседание Фотообъединения областного Союза журналистов.

 ПОВЕСТКА:
  1. Просмотр работ  для итоговой фотовыставки.
  2. Подготовка итоговой фотовыставки, запланированной на вторую половину января 2023 года в КИЦ «Россия — моя история», предложения по названию выставки, предложения по оформлению, информационной компании, мастер-классам и творчески встречам в рамках работы выставки.
  3. Подготовка совместного новогоднего вечера (24 декабря).​​​​​​​
  4. Как интересно и полезно провести зимние каникулы  и не только?  — о творческих планах.

Начало мероприятия в 17.30.

Приглашаем членов Фотообъединения и всех желающих на заседание.

Тел. контакта: 8(846) 332-68-39, spress@samtelecom.ru .

 