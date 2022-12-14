Татьяна Петунина — лауреат творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

Ещё одним лауреатом IX творческого конкурса им. Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы в номинации «Журналистика» стала Петунина Татьяна, обозреватель отдела оперативной информации Самарского областного вещательного агентства.

Татьяна пишет новости, делает интервью и очень интересно рассказывает о Самаре. И за публикацию «Хиты, которые прославили Самару» Татьяна Петунина удостоена награды конкурса им. Э. Кондратова в этом году.

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Как и многие журналисты, Татьяна успела поработать на разных темах от строительства и ЖКХ до социальной и культурной тематик.

С июля 2020 она начала писать для сайта sovainfo.ru, в онлайн журналистике открыла для себя новые возможности для развития в профессии.

«С приходом в мою жизнь сайта и Самарского областного вещательного агентства открылись новые возможности для развития в профессии, пробы пера в разных жанрах, в том числе новостей, обзоров, очерков, интервью, причем с привлечением телевизионных ресурсов для дополнения текстовых материалов видеороликами» — комментирует Татьяна.