В День памяти погибших журналистов покажут фильм о Валерии Иванове и Дмитрии Огородникове, редакторах «Тольяттинского обозрения»

В Москве 15 декабря, в День памяти погибших журналистов, покажут художественный фильм «Тачка цвета крови» о журналистах, убитых в 90-х годах.

Фильм-посвящение всем погибшим акулам пера, ушедшим от нас за последние 30 лет. Гостями памятного мероприятия станут действующие работники СМИ, общественники, депутаты Госдумы, родственники погибших журналистов.

При поддержке ОП РФ и Севастопольского отделения Союза журналистов России на площадке Союза женщин России 15 декабря в Москве пройдет мероприятие, посвященное памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Ключевое событие – показ художественного фильма «Тачка цвета крови /притча/», рассказывающего о драматических событиях вокруг газеты «Тольяттинское обозрение», два редактора которой (Валерий Иванов и Алексей Сидоров) были убиты в начале 2000-х. Третьим героем фильма стал легендарный самарский милиционер – майор Дмитрий Огородников, расстрелянный в своем автомобиле рядом с тольяттинским УВД в 2000-м году.

Кадр из фильма «Тачка цвета крови».

Почетными гостями мероприятия станут родственники Валерия Иванова (дочь) и Дмитрия Огородникова (супруга и дочь); действующие работники СМИ, члены Общественной палаты, депутаты Госдумы, представители Правительства России, студенты-журналисты и курсанты-журналисты Военного университета имени князя Александра Невского МО РФ.

Журналист – профессия захватывающая, но очень опасная. В Союзе журналистов целая стена заполнения портретами погибших работников СМИ…

Авторы художественного фильма – журналисты различных федеральных изданий (МИА «Россия Сегодня», «Forbes», «Коммерсант», «Военное обозрение» и т.д.). Фильм создавался как попытка сохранить в истории России память о честных людях, вставших в безвременье 90-х на защиту государственности страны. Слоган фильма – «Нам нужно объединяться!». Фильм – о русских парнях, которые сами себя мобилизовали на защиту Родины в далекие постсоветские годы.

Фильм снимался в октябре-ноябре 2021 года в Тольятти, Грозном и Севастополе по сценарию журналиста Мокея Русинова и известного философа Дмитрия Выдрина. В картине задействовано 50 артистов драматических театров Тольятти, Самары, Нижнего Новгорода, Севастополя. Снимали всем миром. Проект реализовался благодаря участию неравнодушных тольяттинцев и жителей Самарской области – люди несли реквизит, пригоняли ВАЗовские машины, приносили деньги. Причина проста – Валерий Иванов и Дмитрий Огородников – народные герои, отстаивавшие правду и справедливость в Автограде, воспетые российским телевидением (программа «Честный детектив», цикл документальных фильмов «Криминальная Россия», программа «Центральное телевидение»).

Трейлер фильма https://vk.com/video-205547707_456239019 https://youtu.be/VjPOMsuyVgo