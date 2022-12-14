Полина Ждановских — лауреат творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

Впервые лауреатом IX творческого конкурса им. Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы в номинации «Журналистика» стала студентка Полина Евгеньевна Ждановских.

Награда была присуждена за освещение Международного фестиваля «Кино-детям».

В сентябре этого года ребята освещали фестиваль «Кино — детям». Представленную работу Полина делала вместе с сокурсниками: Евгенией Дядченко, Елизаветой Пустинской, Марией Губановой, Иваном Ковалевым, Кристиной Хивинцевой, Вероникой Аксаментовой, Алиной Бурцевой, все они – студенты 1 курса направлений подготовки «Журналистика» и «Телевидение».

Их заметки, репортажи, интервью, очерки в социальной сети «ВКонтакте» а также в официальных медиа Самарской области рассказывали об этом ярком и значимом форуме, который традиционно проходит в Самаре и который уже стал брендом нашего региона.

Полина Евгеньевна Ждановских, является студенткой 1 курса дневного отделения направления подготовки «Журналистика» Самарского национального исследовательского университета имени С.П.Королева. С сентября 2022 года является пресс-секретарем Самарского отделения Союза кинематографистов. По ее инициативе среди студентов-журналистов кафедры теории и истории журналистики Самарского университета создана группа, реализующая информационную поддержку Международного фестиваля «Кино — детям». Материалы, включённые в паблик фестиваля в социальной сети «ВКонтакте», отличаются жанровым разнообразием, современной визуализацией и конструктивным инфотейнментом, что в первую очередь позволяет осуществлять эффективно важную миссию — пропагандировать качественное кино для детской и родительской аудитории, а значит, в целом пропагандировать семейные ценности.

Ждановских Полина Евгеньевна – призёр научно-практической конференции «Филология и массовая коммуникация глазами молодых» и тематической олимпиады «Журналистка. Общество. Личность», проводимых в 2021-2022 гг. Самарским университетом.

Ждановских Полину Евгеньевну отличают организаторские способности, инициативность, стремление к профессиональному росту, самостоятельность и зрелость суждений.