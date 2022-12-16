Евгений Чепурных — лауреат творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

Ещё одним лауреатом IX творческого конкурса им. Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы в номинации «Литература» стал Евгений Петрович Чепурных, член Союза писателей России, поэт.

Награда была вручена за поэтический сборник «Аритмия».

Чепурных Евгений Петрович родился в 1954 г. в г. Чапаевске Куйбышевской области.

Учился на филологическом факультете Куйбышевского государственного университета, в Литературном институте им. М. Горького.

Работал грузчиком, составителем поездов на железной дороге, монтировщиком сцены в театре, корреспондентом многотиражной и областных газет.

Первая же его публикация в «Юности» в 1978 году отмечена литературной премией журнала. С тех пор у него вышло более десяти поэтических сборников, каждый из которых становился литературным событием всероссийского масштаба. Начал писать стихи в 1974 году. Имя его сегодня известно не только в Самаре, но и далеко за ее пределами. «Русский журнал в Атланте» (США) опубликовал подборку его стихов. Е.П. Чепурных так же публиковался во всех крупнейших литературных журналах России. Его стихи также включены в антологию “Русская поэзия. XXI век”

Е.П. Чепурных лауреат всероссийских литературных премий им. А. Прокофьева, им. И. Дмитриева.

Долгое время работал литературным консультантом в Самарской областной писательской организации и возглавлял отдел поэзии в журнале «Русское эхо».

Является членом жюри в номинации «Поэзия» Международного Грушинского интернет-конкурса. Член Союза писателей России. Ведёт студию литературного мастерства при Самарской областной универсальной научной библиотеке.

Автор десяти поэтических сборников.

Публикуем одно из произведений Евгения Чепурных из сборника «Аритмия»

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Чаепитие в Самаре

Кубик сахара, Как человек,

Растворяясь, боится немножко.

Полужизнь. Полумрак. Полусвет.

И огромная чайная ложка.

Мы сидим у чужого огня,

Наблюдая извне и снаружи.

Этот кубик похож на меня,

А второй — и гадать-то не нужно.

Как же мы (не перечь, помолчи!),

Ничего не предвидя заране,

Почтальоны, шпионы, врачи,

Все в одном растворились стакане?

Лишь глаза из ненужного сна

Не желают ни сна, ни покоя.

И глядит моя дочка со дна,

Дескать, как же случилось такое?

Я темнею лицом и курю,

И не верю в случайную милость.

-Так вот, милая, — ей говорю, -

Не хотели — а видишь? — случилось.

***