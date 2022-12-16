Евгений Чепурных — лауреат творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

Ещё одним лауреатом IX творческого конкурса им. Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы в номинации «Литература» стал Евгений Петрович Чепурных, член Союза писателей России, поэт.
Награда была вручена за поэтический сборник «Аритмия».
Чепурных Евгений Петрович родился в 1954 г. в г. Чапаевске Куйбышевской области.
Учился на филологическом факультете Куйбышевского государственного университета, в Литературном институте им. М. Горького.
Работал грузчиком, составителем поездов на железной дороге, монтировщиком сцены в театре, корреспондентом многотиражной и областных газет.
Первая же его публикация в «Юности» в 1978 году отмечена литературной премией журнала. С тех пор у него вышло более десяти поэтических сборников, каждый из которых становился литературным событием всероссийского масштаба. Начал писать стихи в 1974 году. Имя его сегодня известно не только в Самаре, но и далеко за ее пределами. «Русский журнал в Атланте» (США) опубликовал подборку его стихов. Е.П. Чепурных так же публиковался во всех крупнейших литературных журналах России. Его стихи также включены в антологию “Русская поэзия. XXI век”
Е.П. Чепурных лауреат всероссийских литературных премий им. А. Прокофьева, им. И. Дмитриева.
Долгое время работал литературным консультантом в Самарской областной писательской организации и возглавлял отдел поэзии в журнале «Русское эхо».
Является членом жюри в номинации «Поэзия» Международного Грушинского интернет-конкурса. Член Союза писателей России. Ведёт студию литературного мастерства при Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Автор десяти поэтических сборников.
Публикуем одно из произведений Евгения Чепурных из сборника «Аритмия»
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Чаепитие в Самаре
Кубик сахара, Как человек,
Растворяясь, боится немножко.
Полужизнь. Полумрак. Полусвет.
И огромная чайная ложка.
Мы сидим у чужого огня,
Наблюдая извне и снаружи.
Этот кубик похож на меня,
А второй — и гадать-то не нужно.
Как же мы (не перечь, помолчи!),
Ничего не предвидя заране,
Почтальоны, шпионы, врачи,
Все в одном растворились стакане?
Лишь глаза из ненужного сна
Не желают ни сна, ни покоя.
И глядит моя дочка со дна,
Дескать, как же случилось такое?
Я темнею лицом и курю,
И не верю в случайную милость.
-Так вот, милая, — ей говорю, -
Не хотели — а видишь? — случилось.
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