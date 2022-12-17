95 лет самарскому радиовещанию!

Радиовещание в Самарской области отметило свой юбилей. Важные события, исторические личности, эпохальные произведения культуры. Все самое важное звучало сначала из так называемых «черных тарелок», затем из советских радиоприемников, автомобильных колонок. Теперь же, спустя почти век, радио продолжает рассказывать, но еще и показывать. Благодаря техническим возможностям ГТРК «Самара» можно не только слышать, но и видеть то, что происходит в студии: в режиме реального времени, в подкастах в социальных сетях, на экранах телевидения.

Юбилей стал поводом для награждения сотрудников ГТРК «Самара».

Заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов наградил Почетной грамотой ВГТРК «За большой вклад в развитие радиовещания, профессиональное мастерство, плодотворную творческую деятельность и в связи с 95-летием областного радиовещания» директора ГТРК «Самара» Елену Крылову; Почетной грамотой Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании шеф-редактора Павла Корнеева.

Благодарности ВГТРК получили:

редактор Наталия Пюро,

Инженер по радиовещательному оборудованию Алексей Ненашев

Инженер по радиовещательному оборудованию Светлана Веревкина

Звукорежиссер Александр Нагаев

Корреспондент Никита Соков

Корреспондент Анна Квенцер

Ведущая Александра Шувалова

Ведущая Нина Некрасова

За беззаветное служение делу, мастерство и подготовку молодых кадров, а также в связи с 95-летием радиовещания в Самарской области диплом Союза журналистов России вручен легенде радио – корреспонденту Татьяне Маркушиной.

Дипломы Самарского областного отделения Союза журналистов России за творческий поиск и высокий профессионализм и в связи с 95-летием радиовещания в Самарской области получили:

Шеф-редактор Павел Корнеев

Ведущий Антон Самохвалов

Ведущая Нина Некрасова

Корреспондент Ирина Белостоцкая

Ведущая Елена Говорина

Корреспондент Анна Квенцер.

Заместитель начальника службы радиовещания ГТРК «Самара» Анфиса Нагуманова удостоена Почетной грамоты Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, диплома Самарского областного отделения Союза журналистов России (за творческий поиск и высокий профессионализм и в связи с 95-летием радиовещания в Самарской области).

Инженеру по радиовещательному оборудованию Людмиле Наумовой присвоено звание Министерства связи и массовых коммуникаций РФ «Почетный радист».

Звукорежиссер Елена Макарова получила диплом Самарской Губернской Думы. Ведущая Татьяна Борисова – Благодарность Самарской Губернской Думы. Звукорежиссер Дмитрий Салтановский Благодарность Самарской Губернской Думы.

Награды были вручены после завершившегося трехчасового марафона «Время онлайн». Благодаря техническим возможностям ГТРК «Самара» стать его участником мог каждый житель планеты.

Поздравляем директора ГТРК «Самара» Елену Крылову и всех сотрудников ГТРК «Самара» с юбилеем! Желаем новых достижений и неизменного творческого вдохновения!