Леонид Пак рассказал об итогах работы УФАС России за 2022 год

В Доме журналиста, состоялась пресс-конференция с участием Самарского Управления Федеральной антимонопольной службы.

С докладом об итогах работы ведомства за 2022 год выступил руководитель Самарского УФАС по Самарской области, государственный советник РФ 2 класса Леонид Пак. Мероприятие состоялось при содействии Самарского областного отделения Союза журналистов России.

В 2022 году в России запретили плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса, но по определенным нарушениям проводились внеплановые.

Также, в этом году пристальное внимание УФАС привлекло проведение догазификации. Некоторые жители региона жаловались на немотивированный отказ, нарушение сроков предоставления услуги, недостаточное информирование.

Были и случаи жалоб на наружную рекламу. К примеру, одна из фирм использовала образ Сталина. На это пожаловался один из самарцев, который счел использование образа политика карикатурным и оскорбительным. С жалобой в УФАС обращались и представители АВТОВАЗа, они обратили внимание службы на фирму, которая без разрешения использовала их логотип для продажи авто.

Источник: https://samaragis.ru/v-samare-sotrudniki-fas-rasskazali-ob-itogah-raboty-v-2022-godu/