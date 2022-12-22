«Свежая газета. Культура»- итоговый номер года.

Читаем новый номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 24), вышедший сегодня, 22 декабря 2022 года. Итоговый номер года.

О чём номер, рассказывает главный редактор издания Виктор Викторович Долонько:

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«Передовица» ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА – «Нерушимое право сомневаться» – приурочена к 2023 году – Году педагога и наставника, и посвящена проблемам, с которым он, на взгляд редактора, связан.

Вячеслав СМИРНОВ в статье-расследовании «Тюремный срок – за постановку пьесы» знакомит с криминальной историей, в центре которой – известный тольяттинский актер и режиссер.

Темам морали посвящен материал Германа ДЬЯКОНОВА «Иди к отцу. Или к матери». Итоги года подводит Зоя КОБОЗЕВА в эссе «Кукол дергают за нитки».

Но не всё у нас в темных тонах. Почитайте «Вальс цветов» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА или «Тезис – антитезис – счастье» Леонида НЕМЦЕВА. Но и здесь – не без грустных ноток, как и в литературной фантазии Алла ВОЛЫНКИНОЙ «Разящая рука кулинара» не без сатиры.

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Но не только авторы «Свежей» подводят итоги и ставят увесистые точки.

В Московской филармонии подвели итоги Года культурного наследия народов России (Дмитрий Азаров: «Впереди у нас много работы, крайне важной для процветания нашего государства»).

В совещании в Литературном институте принял участие председатель Самарской писательской организации Александр ГРОМОВ (Есть такая профессия – «писатель»?).

В Правительстве Самарской области состоялось совещание о судьбах Старой Самары («Реновация исторического центра Самары»), а в Музее Алабина собрались российские археологи («Об археологической конференции, охране памятников и перспективах самарской археологии» Дмитрия СТАШЕНКОВА).

В Самарской публичной библиотеке журналисты и писатели провели награждение лауреатов творческого конкурса («Имени Кондратова» Елены ШИШКИНОЙ).

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Будни высокого искусства отличались неторопливостью, и если бы не навалившиеся на Самару юбилеи, то и вовсе скучно.

Но… 70 лет – Волжскому народному хору («Душа Поволжья» Елены ШИШКИНОЙ), 120 – Самарскому музыкальному училищу («С днем рождения, alma mater!» Татьяны ПОБЕРЕЗКИНОЙ), 45 – тольяттинскому Лицею искусств («Под сенью дружных муз» Инны БУРОЙ) и 90 – Владимиру Ощепкову («Титан хорового искусства» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ).

Однако жаль, если вы пропустили концерт Арсения Тарасевича-Николаева (««Искусство сосредоточения»» Дмитрия ДЯТЛОВА), премьеры в «Колесе» («Манипулятор» Вячеслава СМИРНОВА), «Мастерской» («Такая разная свобода» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ) и Самарском театре кукол («Что за прелесть эти сказки!» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ).

А вот на выставки еще успеете – в «Новом пространстве» («Поиски между светом и тьмой» Светланы ШАТУНОВОЙ), «Виктории» («Искусство на будущее» Елены БОГАТЫРЕВОЙ) и на Фабрике-кухне («Супрематический куб». Только начало» Ксении ГАРАНИНОЙ).

И как хорошо, что кроме искусства самарского есть еще и мировое – «День рояля в мировом джазе» Игоря ВОЩИНИНА, «О кино без предписаний» Валерия БОНДАРЕНКО.

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На полосе «Культура vs Наука» Герман ДЬЯКОНОВ предлагает эссе о литературной профессии «Программист» («Новейший литературный жанр») и космологические заметки «Верной дорогой идете, товарищи физики?»

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В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – очерк о Елпидифоре Ивановиче Аркадьеве, чье имя носит Сызранская центральная городская библиотека.

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Я уже многажды повторял: «Чтение – наше всё». «Литературу» транспортировать легче. В этом номере – рецензии на новые книги Роберта Дарнтона («Люди, книги, повседневность» Анны СИНИЦКОЙ), Михаила Эпштейна («В поисках общечеловеческих универсалий» Сергея ГОЛУБКОВА), Алексея Сальникова («Новый год без чудес, рядом прячется бес» Константина ПОЗДНЯКОВА).

Герман ДЬЯКОНОВ напоминает о вечных ценностях («Безграничность Умберто Эко»), Татьяна РОМАНОВА информирует – «А что у нас сегодня в словарях?», а Татьяна ГРУЗИНЦЕВА к 80-летию областной детской библиотеки делится тем, «Где водятся читатели и на что их ловят?»

Кому всего вышеперечисленного недостаточно – покопайтесь на нашей традиционной «Книжной полке».

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А когда всё прочитано – «Слушайте барокко» вместе с Валерией ЛОСЕВИЧЕВОЙ («Иоганн Фридрих Фаш: на пороге венского классицизма»). «Смотрите вместе» с Вадимом КУЗНЕЦОВЫМ «Треугольник печали». В «Самарских премьерах» — афиши пред- и посленовогодних событий.

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/