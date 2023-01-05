Константин Томин стал лауреатом акции «Благородство»

В Самарском областном геронтологическом центре состоялось награждение Константина Михайловича Томина — лауреата Акции «Благородство».

Акция «Благородство» проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России при официальной поддержке министерства культуры Самарской области. В 2022 году лауреатами Акции стали 50 человек и 2 организации.

В конце декабря 2022 г. Валерий Яковлев, сопредседатель областной общественной акции «Благородство», и Артур Малинванчук, член правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, приехали к Константину Томину, чтоб пообщаться с военным медиком и вручить подарок и диплом лауреата Акции «Благородство».

Томин Константин Михайлович родился в г. Куйбышеве 06.06.1951г. Закончил военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского института им. Д. И. Ульянова и получил профессию военного врача-рентгенолога. После окончания института получил направление на службу в военную часть в Амурской области в г. Белогорск, в которой прослужил 13 лет в чине капитана. Далее, заключив контракт, 11 лет служил в Германии. Получил звание майора, а затем подполковника.

В 1994 году Константин Михайлович был направлен военным комиссариатом в зону боевых действий в Республику Чечню, где в полевых условиях в палатке оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим, далее направляя их на лечение в госпиталь.

31 декабря 1994 года при взятии г. Грозного во время тяжелого наступления российских войск 81 полк, в котором служил Константин Михайлович, прорвавшись в город, оказался в окружении под непрерывным шквалом огня. Бойцы под прикрытием БМП заняли круговую оборону. Основная часть личного состава и техники сосредоточилась на привокзальной площади, в самом вокзале и в окружающих зданиях. В сумерках натиск противника усилился. Возросли потери. Инициатива перешла в руки противника. В 15 часов 1 января остатки подразделений 81-го мотострелкового полка начали прорываться от вокзала и товарной станции. Под непрекращающимся огнем противника колонны несли потери и постепенно распадались. 28 человек из 81-го полка прорывались на трех БМП вдоль железной дороги. Добравшись до грознеского Дома печати, мотострелки заблудились на темных незнакомых улицах и попали в засаду боевиков. В результате две БМП были подбиты. Лишь одна машина выбралась в расположение федеральных войск. Личный состав потерял командиров, технику (только за один день 31 декабря 81-й полк лишился 13 танков и 7 БМП), рассеялся по городу и выходил к своим самостоятельно — по одному или небольшими группами. Сводный отряд 81-го полка, сформированный из подразделений, оставшихся за пределами «вокзального» кольца, сумел закрепиться на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Маяковского. Командование отрядом принял на себя заместитель командира полка подполковник Игорь Станкевич. Двое суток его группа, находясь в полуокружении, оставаясь фактически на голом и простреливаемом насквозь месте — перекрестке двух главных городских улиц — удерживала этот стратегически важный участок. Ни 31 декабря, ни 1 января, ни в последующие дни 81-й полк не покинул города, оставался на передовой и продолжал участвовать в боевых действиях.

Почти весь январь, 81-й полк участвовал в боях за Грозный. Танкисты 81-го обеспечивали поддержку морской пехоте, штурмующей дворец Дудаева. Именно пехота полка захватывала завод «Красный молот», который дудаевцы из мирного советского предприятия превратили в полномасштабное оружейное производство. Инженерно-саперные подразделения части разминировали мост через Сунжу, по которому потом втягивались в город свежие силы. Подразделения 81-го принимали участие в штурме Дома печати, бывшего одним из опорных пунктов сопротивления сепаратистов.

Потери полка были страшные, количество погибших огласке не предавалось и достоверно неведомо и поныне. По словам командира роты связи, из 200 человек 1-го батальона 81-го полка уцелело 18. Одним из тех, кто уцелел, был Константин Михайлович Томин.

Во время сражения за Грозный Константин Михайлович, держа в руках оружие, а не фонендоскоп, спас двух женщин – жительниц города, вследствие чего получил медаль «За Отвагу». Во время этого боя получил ранение в голову и контузию и был отправлен в госпиталь. После выздоровления направлен на дальнейшую службу в село Черноречье Самарской области врачом-рентгенологом.

Сейчас Константин Михайлович проживает в Государственном бюджетном учреждении Самарской области «Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов)». Здесь по мере сил он занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» взаимодействует с ГКУ СО «Центр оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. Фролова Б. П.». Дети из этого центра участвуют в концертах для получателей социальных услуг медицинского учреждения.