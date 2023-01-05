Недавно завершилась 25-я Самарская областная акция «Благородство», но, к большому сожалению, из-за болезни некоторые номинанты не смогли на ней присутствовать. Один из них — это военный медик полковник в отставке Томин Константин Михайлович. Он стал лауреатом в номинации «Мужество».

По поручению оргкомитета вместе генерал-лейтенантом внутренней службы в отставке Яковлевым Валерием Сергеевичем посетили уважаемого офицера, который сейчас проживает в Самарском областном геронтологическом центре, и вручили ему Диплом лауреата и ценные подарки.

31 декабря 1994 года и в начале января 1995 — го Константин Томин в составе легендарного 81-го полка участвовал в боях за Грозный. Военный медик держал в руках боевой автомат Калашникова, а не медицинский фонендоскоп. Спас двух местных женщин, за что впоследствии получил медаль «За отвагу». Во время одного из боев был тяжело ранен, затем отправлен в военный госпиталь…

Сейчас Константин Михайлович по мере сил занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Автор текста и фото — Артур Маливанчук, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России.